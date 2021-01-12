院士邬贺铨：5G 关键性能在应用端尚未体现，今年定位精度将升至 0.3 米

1 月 12 日上午消息，“2020 科技风云榜”今日开幕，今年活动主题为 “万物再生长”。中国工程院院士邬贺铨在主题演讲中表示，2020 年的疫情催熟了 5G，催热了对 5G 的需求，今年 5G 定位精度将提升到 0.3 米，定位能力将在自动驾驶、码头装卸、室内定位上得到更好的应用。

邬贺铨说，中国的 5G 实验室是 2019 年 10 月 31 号正式启动商用，但是真正的商用网络建设规模化还是在 2020 年。在 2020 年，我们征服新冠疫情，疫情催热了对 5G 的需求，中国的新基建战略加快了 5G 的建设力度，中国的 5G 建设就直接走进了独立组网的阶段。

他表示，到去年年底，中国新增 5G 基站 58 万座，累计达到了 71.8 万个，5G 的连接数超过了 2 亿，居全球首位。

“5G 实现了新一代信息技术的无缝融合，”邬贺铨说，从网络互联到数据互联以及价值互联；从物联网到智联网、到信联网，从万物互联到万物智联、到万物信联。

在他看来，5G 虽然是个无线技术，但是它的高宽带、低时延、大连接、高可靠，把云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链以及工业互联网等新一代信息技术无缝地融合，打通了数据从采集、传输、存储、处理、分析、决策的全过程，发挥了数据作为生产要素的作用。

“5G 的另一个关键性能是低时延，它在高可靠应用环境、场景可以做到 0.5 毫秒。”邬贺铨说，因此，车联网的要求，L4 阶段要 1 到 10 个毫秒，特高压电网要求低于 3 毫秒，这些都希望 5G 的低时延来支撑。

此外，5G 的高带宽和低时延实现了高清视频的实时远端直播，5G 支持超清和高运动速度的视频直播和 3D 视频的应用。5G 本身可以同步运动场上的多个机位摄像头，同时把多个机位的信号同时传到外边，让场外的观众都像场内观众一样随心所欲看某一个角度的视频。

“当然更多的应用是在工业上，5G 把工业生产的各个环节关联起来，实现了数据的全程盘活。”在邬贺铨看来，远程驾驶、自动泊车、特高压的电网以及一些高可靠的机械加工。这些 5G 的性能在 2020 年可能有些会有所应用，但是大部分还没有真正把 5G 的关键性能在应用上体现出来。我们相信 5G 的优异性能会开创 “两化”数字化、智能化转型的新业态，会推动 “两化”信息化、工业化融合的新内容。