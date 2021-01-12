Airspan 在英国扩张业务，拟填补华为留下的 5G 空白

在英国政府决定逐步在 5G 电信网络中移除华为设备后，曾与英国电信 (BT)合作、致力于为英格兰 - 苏格兰边境偏远渔村提供基本联网服务的美国科技公司 Airspan，正试图填补华为留下的空白。

Airspan 总部位于佛罗里达州博卡拉顿，由橡树投资伙伴公司持有多数股权，过去曾数次进军英国市场。除了提供帮助农村地区家庭联网的设备，Airspan 还试图在拍卖中竞购更多频谱。

尽管由于难以与华为竞争，Airspan 的规模仍然很小，但其首席执行官埃里克 · 斯通斯特罗姆 (Eric Stonestrom)表示，英国政府决定将华为设备从关键基础设施中移除，并鼓励使用替代供应商，这为其创造了新的机会。他表示：“通常情况下，我们倾向于避免进入那些华为占主导地位的市场，现在正在英国双倍下注。”

同样得到软银支持的 Airspan 也始终在与美国国务院合作，因为英国和美国在电信政策上结成了更紧密的联盟。在是否允许企业在 5G 电信网络中使用华为设备方面，英国政府的态度前后完全不同。

Airspan 计划到明年中期将其英国员工数量增加一倍，至 200 多名工程师，并表示将进行 “积极”的商业扩张，以赢得英国电信公司的业务，因为越来越多的人将目光投向规模较小的 Open RAN 供应商，在英国建设 5G 网络。

Airspan 的设备已被美国 Sprint 等公司使用，这笔交易使后者的所有者软银进入了其股票登记册，印度的 Reliance Jio 也成为了股东。乐天在日本的新移动网络已经成为 Open RAN 技术的参考，使用了大量的 Airspan 设备。苹果代工厂商富士康和美国芯片巨头高通也是 Airspan 的少数股东。

传统移动网络依赖无线电接入设备将专有硬件与最大供应商华为、爱立信和诺基亚提供的软件紧密捆绑在一起。然而，Open RAN 系统允许网络移除和更换这些组件，并使用 Airspan、Altiostar 和 Mavenir 等较小公司的设备。沃达丰和西班牙电信等公司正在从农村到城市等各种环境中试验这种方法，它们正在努力应对 5G 时代不断增长的数据使用量。

斯通斯特罗姆表示，英国政府支持 Open RAN 供应商的决定，将颠覆他所称的由爱立信)和诺基亚组成的 “北欧联盟”。迄今为止，这两家公司在英国赢得了更换华为设备合同中的最大份额。

考虑到 Airspan 在为偏远地区提供联网服务方面的经验，英国政府启动的 “共享农村网络”计划将为 Airspan 提供另一个机会，该公司已经在用英国的网络测试农村 5G 技术。