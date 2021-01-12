【IT之家评测室】至轻至薄的游戏笔电，微星绝影 2 GS66 体验评测

2021年已步入开端，按理说这时候评测一台十代标压 i7+RTX2060 显卡的电脑，似乎显得不合时宜。不过，今天我们要聊的这款产品是微星为数不多的高端款轻薄游戏本绝影 2 GS66。240Hz 的高刷屏 + 赛睿的单键 RGB 键盘，都让它充满了竞争力和吸引点，12999 的预售价也不是很贵。至于它的表现具体如何，看完IT之家的这篇评测就知道了。

外观与设计

IT之家曾经评测过几款微星的游戏本，但老实说外观和颜值上最吸引人的，还是这台绝影 2 GS66。方正的机身线条对于游戏本来说，永远比流线或曲线要来的霸气。利落和干练的直线毫不浮夸，金属切割的平面透露着金属的冰冷，同时又锋芒内敛。

微星在这款笔电的 A 面，似乎刻意将 Logo 低调处理，只有一层若隐若现的黑色磨砂镭射雕刻，在某些角度和灯光下面，甚至完全看不到它。

所以它的 A 面看起来很干净，适合喜欢简约低调的消费者。转轴处的设计比较个性，从侧面看过去有种强化 A、B 面纤薄感的小心机在里面。而正是因为这个转轴，使得掀开屏幕时，笔记本能够以 180 度的开合角度平躺在桌面上，这在轻薄游戏本中可不多见。

绝影 2 GS66 拥有 358.3x248x19.8mm 的三围和 2.1Kg 的裸机重量，在轻薄游戏本里属于比较优秀的水平。机身表面完全采用黑色的磨砂金属覆盖，手感光滑细腻但稍微有点沾指纹，机身四周的倒角部分也做了轻微的弧面过渡，不割手却也不失凌厉的线条感。

掀开屏幕时能够感受到恰到好处的阻尼，屏幕部分采用了三面窄边框设计，面板为 IPS 等级的雾面材质。

摄像头规规矩矩的放在屏幕顶部的居中位置，它与旁边的红外传感器共同组成了红外线人脸识别功能，借助 Windows 10 Hello 的人脸登陆，在黑暗的环境下也能快速方便的解锁电脑，比起目前主流游戏本更常用的指纹识别，更加符合人的操作直觉。

底部的边框部分印有 MSI 的英文标识，并贴有 240Hz 刷新率的宣传贴纸。

这块 15.6 英寸 1080P 分辨率的屏幕，最大的亮点自然是 240Hz 的超高刷新率。高刷屏在游戏本中早已屡见不鲜，但 240Hz 的刷新率对于射击等竞技类的游戏，优势肯定会更加明显。

借助 AIDA64 查询发现，这块屏幕的面板生产商是夏普，型号为 LQ156M1JW03。

进一步搜索屏库网可以看到，这块面板拥有 141ppi、300 尼特亮度、1000:1 对比度，8ms 响应时间，开启 OD 后，可以达到 3.5ms 响应时间，微星的 True color 色彩调教技术还提供了 100% 的 sRGB 色域。

具体的色域覆盖，在屏幕显示色彩模式为 sRGB 的情况下，IT之家采用爱色丽 i1-Display Pro Plus 校色仪和 DisplayCAL 3 进行测试，实测起覆盖了 98.2% 的 sRGB、68.5% 的 Adobe RGB 以及 71.8% 的 DCI P3 色域，很标准的电竞屏。

C 面也是绝影 2 GS66 的一大亮点，和入门级甜品款的微星游戏本不同，这次的 C 面可是实打实的磨砂金属，虽然避免不了指纹的问题，但质感和手感都要好太多了。

它的赛睿单键 RGB 键盘部分也采用了下沉式设计，支持单键多彩背光，左上角有一个赛睿的 Logo，不得不说当打开 RGB 灯效时，键盘的颜值确实提升了一个档次。

系统中还内置了专属的赛睿灯效控制软件，可根据自己的喜好选择不同的灯光效果。当然更喜欢低调的内敛玩家，也可以关闭 RGB 灯效，出入一些商务办公场合。

键盘本身的键程适中，反馈和打字体验中规中矩。值得一提的是当按下方向键左侧的 FN/Ctrl 连体键时，键盘上的快捷功能键会全部变成红色，非快捷功能键则会暂时熄灭。这对于暗光环境下寻找组合快捷功能非常的方便。

除此之外，微星还对射击、竞技类游戏中常用的左 Ctrl 键进行了加长，有助于游戏中更精准的操作发挥。

触控板和腕托部分的设计也很有趣。首先腕托左右各有一个细长的扬声器开孔，而且左侧的丹拿 Logo 也表明，这次的扬声器有声学厂商的联合优化。官称这组扬声器在音腔本身的素质上再次进行了 15% 的低频增强、26% 的高频顺滑度，实际的听感确实比较饱满，而且由于开孔在 C 面朝上，声音距离耳朵也更近。

当然，系统中也少不了内置的 Nahimic 音效调节软件，这个老朋友大家应该不陌生。它提供了非常丰富的场景预设和自定义选项，而且对外放音频、麦克风和耳机外设方方面面都提供了支持，不少笔记本厂商都选择与其合作。

触控板的造型比较长，表面采用磨砂玻璃材质，触摸顺滑，按压反馈非常的清脆有力，当使用触控手势和滑动操作时，高刷新率屏幕配套的视觉流畅度，让整体体验连贯自然。看得出微星对它的调校上花了些功夫。

至于侧边接口方面，它的左右两侧靠上位置一共七个散热口，长得有点像 USB-A 接口，大家可别搞混了。左侧有 AC 电源接口、支持雷电 3 协议和 PD 快充的 USB-C 接口、HDMI2.0 接口以及 USB3.2 Type-A 接口；

右侧有 Killer 网线接口、2 个 USB3.2 Type-A 接口、USB3.2 Type-C 接口以及一个 3.5mm 音频接口，接口类型和外接扩展性还是非常丰富的。特别是支持 3 个外接显示器，对于有大屏和扩展屏需求的用户来说很实用。

D 面的设计就比较简单了，一组长脚垫、一组短脚垫、9 颗外露螺丝，一大片防尘进风网，整体看起来做工依旧扎实。

转轴背部的位置还有六个散热出风口，内部包含了很多密密麻麻的散热鳍片，有助于增加散热面积和提升散热效率。

从设计上看，微星绝影 2 GS66 是一台低调内敛的轻薄游戏本，所有设计上的亮点基本都集中在 B 面和 C 面，尤其是 180 度翻转屏、240Hz 刷新率、与赛睿联合研发的单键 RGB 背光键盘和游戏本上不多见的红外线人脸识别登陆功能，都给人留下了深刻的印象，整体的做工也比较扎实和精致，个人觉得如果重量能进一步控制到 1.9kg 以内就更好了。

配置与性能

配置方面，微星绝影 2 GS66 作为一台高端轻薄游戏本，自然也不会马虎，它配备了：

CPU：intel 酷睿 i7-10870H，8 核心 16 线程，基频 2.2GHz，睿频 5.0GHz；

GPU：NVIDIA RTX2060，6GB GDDR6 显存；

内存：DDR4 3200MHz 16GB 双通道；

硬盘：三星 1TB NVMe M.2 SSD；

电池：99.9Wh 容量；

其他：雷电 3 接口、红外线人脸识别、赛睿单键 RGB 背光键盘、丹拿扬声器、Hi-Res AUDIO 小金标认证；

那这套配置大体来看，应付 1080P 分辨率下的主流 3A 游戏应该不成问题，i7-10870H 作为 i7-10750H 的替代款，大家也比较熟悉了，具体的性能表现我们还是来看接下来的实测部分。

实测之前还是要说一下微星的龙盾游戏中心，这个应用包含了笔记本核心的性能与灯光自定义选项，其中性能自定义选项包括大家比较熟悉的性能模式，微星一共给出了五种，前四种为预设性能模式，最后一种为自定义。在性能释放最大化的第一档极致性能模式中，用户还可以开启风扇强冷和设置适当的 CPU/GPU 超频，以达到最佳的性能体验。

另一个页面中，则直观展示了电脑目前主要硬件的性能状态参数，有利于玩家实时了解电脑的基础硬件情况。当然，如果你外设硬件比较多时，还可以借助 Mystic Light 功能，进行多个硬件设备间的灯光同步。

龙盾游戏中心也提供了多种屏幕色彩模式，帮助用户应对不同场景的屏幕显示需求。那接下来的测试，都将在极致性能模式和风扇强冷的前提条件下进行。

左：i7-10875H；右：i7-10870H

i7-10875H 和 i7-10870H 同为 8 核心 16 线程，基础频率一个 2.3GHz 一个 2.2GHz，所以理论性能上应该差不多，我们通过 CinaBench R20 来实际测试一下。从上图结果可以看到，i7-10870H 的单核得分为 491 分，多核得分为 3841 分。参考IT之家历史测试机型上的 i7-10875H 得分，两者的差距非常小，符合 i7-10870H 的主流性能水平。

而 GPU 方面，非 MQ 设计的移动版 RTX2060 是 2020 年最甜品级的笔记本独显，在 1080P 分辨率下畅玩 3A 游戏没有难度，先看一下它的 3D Mark 跑分情况。在 3D Mark 的 TimeSpy 和 TimeSpy Extreme 测试中，微星绝影 2 GS66 的 RTX2060 显卡分别获得了 6117 分和 2823 分显卡分；

而在考验 DX11、DX12 和高分辨率游戏表现的 Fire Strike 系列测试中，微星绝影 2 GS66 则分别获得了 15521、7394 和 3487 的分数，从以上这两组成绩可以看出，这块显卡的功耗表现非常接近 80W 的 RTX2060。

实际的游戏表现，我们用最具代表性的「古墓丽影：暗影」和刚刚推出的年货「赛博朋克：2077」做了 2 组测试。「古墓丽影：暗影」中，预设等级为高，不开启光追和 DLSS 的情况下，1080P 分辨率下的最终成绩为平均 94 帧。当开启光追和 DLSS，并进一步将高预设里的所有特效调至高时，平均帧率接近 60 帧左右，流畅度令人满意。

而在「赛博朋克：2077」中，预设等级为高，不开启光追和 DLSS 的情况下，1080P 分辨率下的最终成绩为平均 60 帧，此时的 CPU 和 GPU 温度分别为 88 度和 64 度，GPU 主频为 1575MHz；

而开启中等光追和性能级别的 DLSS，并将高预设里的所有特效调至高时，战斗时平均帧数在 36-42 帧之间波动，CPU 和 GPU 的温度差别不大，但 GPU 主频进一步飙到了 1695MHz，这样来看玩家可根菌自己的需求，选择性调低部分特效进行，来流畅体验 1080P 画质下的赛博朋克 2077。

那既然「古墓丽影：暗影」这样的大型 3A 都能跑到接近百帧的成绩，那么负载更低，性能下限要求更低的射击和竞技类手游中，微星绝影 2 GS66 的 240Hz 高刷屏必定有更大的用武之地。功耗与散热

测完游戏之后，我们来看一下它的散热表现。首先，我们看一下机器内部的散热结构，拧下 D 面的 8 颗长螺丝和 1 颗短螺丝，沿着四周轻轻敲开卡扣即可卸下底盖。可以看到，微星绝影 2 GS66 的 Cooler Boost Trinity + 散热模组堪称豪华。最上面是 3 风扇 7 热管的组合，CPU 左侧有 2 个风扇，顶部还共用了一根最粗的热管。

中间的左侧有一个英特尔 AX201 网卡。

中部右侧则是两个内存条插槽，自带两根 DDR4-3200MHz 的 8GB 海力士内存，下面还有一个 1TB 的 M.2 固态。

最下面则是 99Wh 的大容量电池，额定容量为 6250mAh，整体来看这样的散热规格放在轻薄游戏本上确实够下本。

那实际的功耗表现，考虑到 i7-10870H 和 RTX2060 是今年主流的 U 显搭配，各种机型的功耗测试已经非常丰富，所以我们这里直接给大家展示双烤的成绩，毕竟烤机属于极限负载的情况，一般使用是不会出现的。在双烤 20 分钟之后，CPU 的温度稳定在 85 度，功耗保持在 65W，此时的 CPU 频率则是 3.2GHz；而 GPU 方面温度只有 66 度，功耗在 80W 左右，GPU 的频率则是 1155MHz。65W+80W 的功耗表现似乎有些保守，但考虑到它是一台厚度不到 20mm 的轻薄游戏本，温度方面的表现还是比较 OK 的。

最后来看看硬盘的表现，微星绝影 2 GS66 搭载了一块 1TB 容量的三星 PM981 固态硬盘，性能表现绝对是第一梯队的，具体的跑分大家可以参考上图。

总结

整体而言，微星绝影 2 GS66 在功耗控制上还有提升空间，毕竟拥有 3 风扇 7 热管的 Cooler Boost Trinity + 散热规格，实测散热性能令人惊喜，性能和功能方面都符合一台优秀高性能轻薄游戏本的标准，再加上轻薄化的设计和外观、RGB、音效方面的调校和创新，它也是我目前评测过的微星游戏本中综合实力最出色的。如果你喜欢微星绝影 2 GS66 的外观和颜值，对微星品牌有好感，那么这款产品不会令你失望。