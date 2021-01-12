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CES 大会进行中，外媒泄露微星新机，GP66、GP76 预计仍采用 GE 系列模具

2021/1/12 22:44:07 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 1 月 12 日消息 一年一度的 CES 展会已经开始，各大厂商纷纷拿出自家新一年的尖端技术和先进产品，例如英特尔今日一连推出了数十款新品。

外媒曝光了一份即将上市的 GP66、GP76 真机图。从图片来看，该机依然采用了现有的模具。也就是说，全新的 GP 系列有大概率会使用 GE66、GE76 现有的模具，并进行全黑化处理，凸显质感。

值得一提的是，外媒 NoteBookCheck 此前还曝光了一款微星新品 GE76 Raider 的真机图，且为龙纹特别版。而外媒 VideoCardz 还放出了 GE76 Raider 2021 和 GE66 Raider 2021 以及 GS66 Stealth 2021 的真机照。

IT之家了解到，GE76 Raider 配备了一块 17.3 英寸屏幕，最高可配备酷睿 i9-10980HK 处理器和最高 RTX 3080 显卡。

从曝光的部分来看，全新的 GE66 Raider 和 GS66 Stealth 在设计上与之前的版本没有太大区别，主要还是升级了硬件部分。GE76 Raider 外观设计与 GE66 Raider 保持一致，仅有尺寸上的差异。当然，GE76 Raider 配备了小键盘，相对更舒适一些。

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关键词：微星

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