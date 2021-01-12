微星 500 系列主板发布：支持 Wi-Fi 6E，1 月 27 日全球首发

IT之家 1 月 12 日消息 根据微星官方的消息，今日微星 500 系列主板正式公布，并将于 1 月 27 日在全球首发。
IT之家了解到，微星旗下所有 500 系列主板均支持 Lightning Gen 4 PCIe，带宽高达 64 GB / s。在网络方面，Z590 Wi-Fi 主板配备了全新的 Wi-Fi 6E，与 Wi-Fi 6 相比，该频段具有 6GHz 频段。新款主板对于音频方面进行了性能加强，并进一步提高了 MEG / MPG / MAG 系列的音频性能。Z590 游戏系列主板已升级到 Audio Boost 5，并已导入 Sound Tune。由于采用了新的音频编解码器和系统，Z590 游戏主板产生了协同效应，可以放大声音并带来更好的游戏体验。
软件方面，微星的 Dragon Center 软件已全面更新为 MSI Center。官方表示，MSI Center 具有全新的 UI 设计和完全集成的功能，可帮助用户操纵超频，RGB 灯效同步等。
微星MEG/MPG/MAG 500 系列主板简介：
MPG系列——在MPG系列中会带来MPG Z590 GAMING CARBON WIFI, MPG Z590 GAMING FORCE, MPG Z590 GAMING EDGE WIFI和 MPG Z590 GAMING PLUS等主板。除了格调十足的观外，所有MPG系列还具有M.2 冰霜铠甲和高效导热垫片，以助于主板更好的效能发挥。
MAG系列——我们尝试通过新的色彩搭配带来更不一样的可能。MAG Z590 TOMAHAWK WIFI和MAG B560 TOMAHAWK WIFI均采用了石墨扩展散热器。MAG Z590 TORPEDO和MAG B560 TORPEDO主板采用太平洋蓝为基调色，而MAG B560M BAZOOKA则采用了午夜绿。颜色的概念源自符合MAG-MSI Arsenal GAMING的军用颜色。更多的颜色为用户提供了更多的选择，用户可以根据自己的喜好对PC进行个性化设置。
PRO系列——Z590-A PRO和Z590 PRO WIFI为商业用户而生，采用了磨砂黑的线性设计外观，并且都搭载了扩展散热器设计。另外，大多数PRO系列主板（包括Z590，B560和H510）将具有新的冷却解决方案- Frozr AI Cooling，它将检测CPU和GPU温度并自动将系统风扇负载调整为适当的值。为了有效散热，Z590 PRO WIFI和Z590-A PRO都具有M.2 冰霜散热铠甲，服务于M.2 Gen 4的散热需求。