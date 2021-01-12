微星 500 系列主板发布：支持 Wi-Fi 6E，1 月 27 日全球首发

IT之家 1 月 12 日消息 根据微星官方的消息，今日微星 500 系列主板正式公布，并将于 1 月 27 日在全球首发。

IT之家了解到，微星旗下所有 500 系列主板均支持 Lightning Gen 4 PCIe，带宽高达 64 GB / s。在网络方面，Z590 Wi-Fi 主板配备了全新的 Wi-Fi 6E，与 Wi-Fi 6 相比，该频段具有 6GHz 频段。新款主板对于音频方面进行了性能加强，并进一步提高了 MEG / MPG / MAG 系列的音频性能。Z590 游戏系列主板已升级到 Audio Boost 5，并已导入 Sound Tune。由于采用了新的音频编解码器和系统，Z590 游戏主板产生了协同效应，可以放大声音并带来更好的游戏体验。

软件方面，微星的 Dragon Center 软件已全面更新为 MSI Center。官方表示，MSI Center 具有全新的 UI 设计和完全集成的功能，可帮助用户操纵超频，RGB 灯效同步等。

微星MEG/MPG/MAG 500 系列主板简介：