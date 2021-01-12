TCL 电子回应撤出美国电视机市场传闻：暂时缺货，不存在下架情况

据韩国 Money today 网站 1 月 4 日报道，中国最大的电视制造商 TCL 近期在美国大型卖场陆续下架，预计三星电子和 LG 电子将会从中受益。报道分析称，TCL 电视总销量中的 40% 是美国市场贡献的，一旦撤离美国市场，TCL 的事业将受到重挫。此举也将对该公司的研发产生重大不利影响。

对于外媒报道 TCL 产品是否在美国大卖场陆续撤出，TCL 相关负责人回应新浪财经称，核心原因是面板涨价，目前备货不足。

1 月 12 日下午，TCL 电子发布声明称，今日发现韩国媒体 Money Today 称 TCL 电视撤出美国电视机市场，上述报道为不实消息。公司 严正声明并没有任何计划撤出北美或其他市场，在北美业务发展一切如常，按计划正常进行。

公司已于北美市场发展多年，目前在北美的业务发展有序开展中，未来对北美市场业务策略保持不变并将进一步强化。目前一些特定品类产品销售情况超出公司预期，导致少量北美线下店面出现暂时缺货，绝不存在下架情况。

2020 年首三季度，公司北美市场销售量同比增 长 24.8%，在美国市佔率排名稳居第二；TCL 品牌电视机全球销量市占率同比提升 2.7 个百分点 至 11.3%，排名稳居全球前三。未来公司将按计划陆续向北美市场导入更多产品，进一步提升在 北美市场份额和品牌影响力。

TCL 今年将在广州开工建设 8.5 代 OLED（有机发光二极管）生产线。TCL 子公司 CSOT 与日本 JOLED 携手正在 OLED 领域追赶韩国企业。全世界生产大型电视 OLED 面板的企业只有 LG，三星计划最快在今年上半年量产。

据相关业界人士 4 日透露，美国最大家电零售商百思买（best buy）在纽约和旧金山的部分卖场里，中国 TCL 品牌电视正在迅速下架。据悉，卖场里只有 1 至 2 台 TCL 电视，而且根本没有库存。