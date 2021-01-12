3999 元，华为 nova 8 Pro 王者荣耀定制版发布：满满的小鲁班

IT之家1月12日消息 华为去年12月底，发布了华为 nova 8 和 nova 8 Pro 两款新机，售价 3299 元起。除两款机型外，华为 nova 8 Pro 系列还有一款王者荣耀定制版。

今天，华为 nova 8 Pro 王者荣耀定制版礼盒正式发布，8GB+128GB 售价 3999 元。1 月 13 日零点正式开售。这款手机的电池盖镭雕小鲁班，手机后面还带有 HUAWEI | 王者荣耀 Logo。充电器也有镭雕图案，并且还有小鲁班定制主题、铃声、通知等。

华为 nova 8 Pro 王者荣耀定制版礼盒包装清单包括，王者荣耀定制专属Q版说明书、王者荣耀定制礼盒、王者荣耀定制机*1(含内置电池)、王者荣耀定制手机彩盒、王者荣耀定制手机壳、王者荣耀定制徽章盒、王者荣耀定制徽章(共七款-每个礼盒随机一款)、王者荣耀定制专属Q版透卡、王者荣耀定制66W华为超级快充充电器。

IT之家了解到，华为 nova 8 Pro 搭载麒麟 985 5G SoC 芯片，采用 6.72 英寸 120Hz 环幕屏，屏幕支持 10bit 色深和 HDR10，将携手王者荣耀联合首发其 90FPS 超高帧率版本。