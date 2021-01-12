三星 W21 5G 新春限量礼包版官方图赏公布，将于本周五开售

IT之家1月12日消息 2020 年 11 月 4 日，三星&中国电信第十三代 “心系天下”系列续作 W21 5G 正式发布，致辞 “勇者无畏，仁者无疆”，售价持平前代（19999 元）。

正值春节即将来临之际，三星宣布将推出 “心系天下 三星 W21 5G 新春限量礼包版”，1 月 15 日正式开售。据数码博主 @科技喵 爆料，该礼包售价 26666 元，限量 200 套。

IT之家了解到，心系天下 三星 W21 5G 新春限量礼包版内设有三星 W21 5G、三星 Galaxy Watch3 钛金版、三星 Galaxy Buds Live、三星三合一无线加速充电底座、三星 Galaxy Watch3 真皮表带、三星 W21 5G 专属保护皮套等。

三星 W21 5G 是三星旗下第五款折叠手机，采用 “熠辉金”配色，搭载了高通骁龙 865+ SoC，采用一块具备 120Hz 刷新率以及 2208×1768 分辨率的 7.6 英寸内屏，和一块 2260×816 分辨率的 6.23 英寸外屏。

IT之家知悉，该机机身尺寸为 128.2 x 159.2 x 6.2mm，仅提供 12GB+512GB 的存储组合，内置 4500mAh 电池，并支持 25W 快充功能。

而在拍照方面，该机配备两枚像素为 1000 万的前置摄像头，以及由 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 1200 万像素长焦摄像头组成的后置三摄模组。