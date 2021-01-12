时隔 12 年的全新续作：《三国群英传 8》上线，首发 115 元

IT之家 1 月 12 日消息 根据官方的消息，《三国群英传 8》现已上架 Steam，游戏售价 128 元，首周折扣价仅需 115 元。

IT之家了解到，《三国群英传》系列是宇峻奥汀开发的经典横向战斗视角单机游戏，由 1998 年至今，已推出七部单机作品。2007 年推出《三国群英传 VII》后一直没有单机续作问世，最新续作《三国群英传 8》将以全新面貌，激昂的战斗，诠释恢弘的三国群英争霸时代。

这款游戏的推荐配置为i7-6700+GTX 1060+16GB内存，存储空间需10GB。

游戏介绍：

【名将诡谋 特技加持】

玩家可对战场中复数武将进行细微的操作，全新制作的经典三国名将角色、各种武将技、名将专属的名将技皆重新打造，名将特有登场动画和绚丽的大招特写，一一展现出不同于前作的华丽感受。

【山河辽阔 探索奇遇】

大地图的设计上，力求还原疆域广袤、幅员辽阔的设定，且设置了丰富的随机事件，在保有开放探索式的玩法之外，增添了新的探索元素与地图对象，玩家可自由探索、任意接战。

【千军万马 气势磅礴】

本作拥有别具一格的数十种特色兵种，超越千人对战的恢弘战场，并采用全 3D 开发，进化为 3D 千人对战，在保有横向卷轴的特色下，营造开阔的战场视角，气势磅礡，震撼感油然而生。

【传承经典 突破传统】

在前有一至七代的基础下，《三国群英传 8》延续系列作经典战略玩法，并在承袭横向战斗视角的设定上，从 2D 到 3D 极致进化，场景 3D 化表现极佳，大幅提升了视觉细节与广度，为历代最广阔、最精致的地图。

【独具匠心 多维养成】

精心设计的武将成长系统，包含官职、装备、神器、战马、称号等多维养成。简化七代的内政系统，增加辅臣系统，统整前代各项内政的自动化操作，增加据点附属建物系统，赋予势力不同的属性、功能，让玩法更多样化。