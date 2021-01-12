蔚来推出新固态电池，央视援引业内专家：固态电池 5 年内不会大规模商用

IT之家1月12日消息 蔚来在 1 月 9 日的 NIO Day 2020 活动上正式推出了 150 千瓦时的固态电池包，并将于明年第四季度交付，所有车主均可升级。李斌表示，蔚来下一步将在新车型上使用续航里程超 1000 公里的 “固态电池”，这迅速引起业内高度关注。

央视对此进行了跟踪报道，中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长马小利表示，“实际上这个概念已经（存在）很长时间了，并没有在市场上看到进一步的扩展应用”。

IT之家了解到，目前国内新能源汽车所使用的电池主要可分为磷酸铁锂和三元锂两大类，但都属于液态电池，采用的是常见的液态电解质。

专家认为，虽然蔚来最新发布的固态电池有利于推进产业向前迈进，但固态电池真正应用仍需要一定时间。

央视指出，蔚来董事长李斌在接受媒体采访时也曾表示，目前他们采用的并非全固态电池，电池内部还是带有部分液体的。专家也认为，成本等因素势必将会影响固态电池大规模应用的时间。

合肥国轩高科工程研究总院常务副院长徐兴无对此表示：国内目前有多个厂家都在布局固态电池的研发。但固态电池真正的大规模应用预计要到 2025 年，短时间还只适用于部分场景。现在的产业链结构在 10 年之内都不会有太大变化。