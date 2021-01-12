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2020 年全球专利企业 50 强： 华为第 9、京东方 13

2021/1/12 21:44:10 来源：新浪科技 作者：- 责编：问舟
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1 月 12 日晚间消息，据报道，全球领先的专利数据库提供商 IFI CLAIMS Patent Services 今日公布的数据显示，2020 年美国专利与商标局（PTO）共授予了 352，013 项专利，同比下滑 1%。

数据显示，IBM 去年获得了 9130 项专利，同比下滑 1%，连续称霸 28 年。三星电子位居第二，所获专利数量为 6415 项，略低于 2019 年的 6469 项。排在第三位的是佳能，获得了 3225 项专利，而 2019 年为 3548 项。

第四至第十位排名依次为微软（2905 项）、英特尔（2867 项）、台积电（2833 项）、LG 电子（2831 项）、苹果（2792 项）、华为（2761 项）和高通（2276 项）。

除了华为，京东方获得了 2144 项专利，排名第 13 位。2019 年，京东方获得了 2177 项专利，同样排名第 13 位。2019 年，华为排名第 10 位，获得了 2418 项专利。

此外，亚马逊位居第 11 位，获得了 2244 项专利；谷歌位居第 17 位，获得了 1817 项专利 ；Facebook 位居第 38 位，获得了 938 项专利；惠普位居第 44 位，获得了 873 项专利，而戴尔位居第 45 位，获得了 849 项专利。

IFI Claims Patent Services CEO 迈克 · 贝克罗夫特（Mike Baycroft）在一份声明中表示：“总体而言，受新冠病毒疫情的影响，去年美国的专利活动略有下降。在过去的十年，我们看到的基本上都是上升，这只是一个很小的下降趋势，仍比 2018 年高出 13%。”

IFI CLAIMS Patent Services 表示，去年最受欢迎的两个技术类别是电子数字数据处理和数字信息传输。此外，“基于生物模型的计算机系统”是榜单上增长最快的技术，去年的涨幅达到了 67%，这凸显了人们对人工智能的极大兴趣。

以下为 2020 年在美国获得专利最多的 50 家公司：

  1. IBM 9130

  2. Samsung Electronics 6415

  3. Canon 3225

  4. Microsoft 2905

  5. Intel Corp 2867

  6. Taiwan Semiconductor Manufacturing （TSMC） 2833

  7. LG Electronics 2831

  8. Apple 2792

  9. Huawei Technologies 2761

  10. Qualcomm 2276

  11. Amazon Technologies 2244

  12. Sony 2239

  13. BOE Technology Group 2144

  14. Toyota 2079

  15. Ford 2025

  16. Samsung Display 1902

  17. Google 1817

  18. General Electric 1760

  19. Micron Technology 1535

  20. Hyundai 1464

  21. Boeing 1435

  22. Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1366

  23. Seiko Epson 1334

  24. Kia Motors 1323

  25. Panasonic 1283

  26. AT&T 1238

  27. Honda 1205

  28. Mitsubishi 1204

  29. Texas Instruments 1147

  30. EMC 1094

  31. Cisco 1059

  32. Sharp 1042

  33. Denso 1030

  34. LG Display 989

  35. Robert Bosch 965

  36. Toshiba 957

  37. LG Chem 947

  38. Facebook 938

  39. NEC 937

  40. SK Hynix 930

  41. RicohCoLtd 928

  42. Fujitsu 917

  43. Koninklijke Philips 874

  44. Hewlett Packard 873

  45. Dell 849

  46. Fujifilm 814

  47. Hewlett Packard Enterprise 807

  48. GM 781

  49. Halliburton Energy 771

  50. Murata Manufacturing 764

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关键词：专利华为京东方

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