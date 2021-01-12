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王成录解读：一表看懂华为鸿蒙 OS 与安卓以及 iOS 的区别

2021/1/12 20:38:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月12日消息 新浪科技等今日主办了 “2020 科技风云榜”活动，其中华为摘获新浪 2020 科技风云榜年度最佳 5G 推进企业奖。

此外，华为消费者 BG 软件部总裁王成录在主题演讲中，解读了鸿蒙 HarmonyOS 2.0 与安卓和 iOS 的区别，新浪为此整理了一张对比表，帮助用户更容易看懂华为鸿蒙 OS 与安卓与 iOS 的区别。

IT之家曾报道，王成录在主题演讲中还表示，鸿蒙 OS 的出现，不是为了应对美国制裁而做的替代系统。鸿蒙 OS 不是安卓的拷贝，也不是 iOS 的拷贝，它是真正面向未来 IoT 时代的一个全景操作系统。

2020 年 9 月 10 日，华为召开了开发者大会，正式推出了 HarmonyOS 2.0  系统，并宣布为开发者提供完整分布式设备与应用开发生态。

2020 年 12 月 16 日消息 华为推出了 HarmonyOS 2.0 手机 Beta 版本。现在 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 公测招募线上开启。

据华为介绍，鸿蒙OS 2.0 系统是首个真正为全场景时代打造的分布式操作系统，支持跨设备协同、大小屏互动、极速配网、自适应 UX、可视可说 AI 赋能语音交互、开发者开源等。

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关键词：华为鸿蒙iOS

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