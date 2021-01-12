王成录解读：一表看懂华为鸿蒙 OS 与安卓以及 iOS 的区别

IT之家1月12日消息 新浪科技等今日主办了 “2020 科技风云榜”活动，其中华为摘获新浪 2020 科技风云榜年度最佳 5G 推进企业奖。

此外，华为消费者 BG 软件部总裁王成录在主题演讲中，解读了鸿蒙 HarmonyOS 2.0 与安卓和 iOS 的区别，新浪为此整理了一张对比表，帮助用户更容易看懂华为鸿蒙 OS 与安卓与 iOS 的区别。

IT之家曾报道，王成录在主题演讲中还表示，鸿蒙 OS 的出现，不是为了应对美国制裁而做的替代系统。鸿蒙 OS 不是安卓的拷贝，也不是 iOS 的拷贝，它是真正面向未来 IoT 时代的一个全景操作系统。

2020 年 9 月 10 日，华为召开了开发者大会，正式推出了 HarmonyOS 2.0 系统，并宣布为开发者提供完整分布式设备与应用开发生态。

2020 年 12 月 16 日消息 华为推出了 HarmonyOS 2.0 手机 Beta 版本。现在 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 公测招募线上开启。

据华为介绍，鸿蒙OS 2.0 系统是首个真正为全场景时代打造的分布式操作系统，支持跨设备协同、大小屏互动、极速配网、自适应 UX、可视可说 AI 赋能语音交互、开发者开源等。