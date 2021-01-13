专利曝光：苹果研究可给 AirPods 等配件充电的 iPhone 手机壳

IT之家 1 月 13 日消息 根据外媒 AppleInsider 新获得的专利文件，苹果正在研究一些独特的 iPhone 手机壳，可以为 AirPods 以及其他配件充电。

AppleInsider 发现的这项专利名为 “用于携带和充电配件的外壳”，由美国专利和商标局授予。虽然该专利可以适用于任何外部配件，但申请文件中包含的大多数图像以 AirPods 为主。

该专利概述了多种保护壳形式，包括对开式、钱包、翻盖、盖子、外壳、皮套等，可以收纳 AirPods 或其他电子配件，也可以给这些配件进行充电。

如果保护壳包含电池，则可以通过保护壳中的设备的一个终端对其进行充电。然后，这块电池可以通过另一个终端为配件充电。苹果还强调，手机壳可以通过 NFC 与里面的设备和配件进行通信，并且有 “一个插槽式的隔层，可以存放钱和信用卡”。

该手机壳的主要设计之一描绘了 AirPods 在对开式手机壳正面的一个长长的凸起部分内进行充电。

该专利补充说，一些手机壳可以 “包括一个显示电子设备和 / 或电子配件提供的信息的显示屏，例如电子设备和 / 或电子配件的充电水平”，并说明了一个小显示屏如何在对开手机壳的正面显示时间和来电。

IT之家了解到，苹果对其配件领域的兴趣越来越大，近年来 Apple Watch 表带和 MagSafe 配件的出现让这一领域得到了加强。虽然专利申请并不一定能证明苹果打算推出真实产品，而且很多专利的内容永远不会进入市场，但能收纳 AirPods 的 iPhone 手机壳似乎并非不可行的产品。