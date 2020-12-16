消息称采用 AirPods Pro 设计的第三代 AirPods 售价 200 美元，2021 年上半年上市

IT之家 12 月 16 日消息 今天来自韩媒 TheElec 的最新报道称，苹果第三代 AirPods 将于明年上半年推出，预计将采用 AirPods Pro 设计，但缺乏降噪和透明模式，价格约为 200 美元。

今天的报道并不是第一次提到这款耳机是 AirPods Pro 的 “Lite”版本，但 TheElec 还表示，这款耳机的价格将比 249 美元的 AirPods Pro“便宜 20%”，也就是 200 美元左右的价位。

这与目前第二代带无线充电盒的 AirPods 价格相同，说明新耳机将取代它们。据彭博社报道，如果是这样的话，苹果的 AirPods 系列将全面采用 AirPods Pro 的设计。

IT之家了解到，2020 年 4 月苹果分析师郭明錤就曾表示，苹果正在研发第三代 AirPods，将于明年上半年推出。郭明錤表示，新的 AirPods 将采用 AirPods Pro 使用的系统级封装 (SiP)，随后表示这将使其外形与 AirPods Pro 相似，具有较短的柄和可更换的耳尖。郭明錤还表示，电池续航能力可以提高，缺乏降噪功能将使 AirPods 3 的价格更加实惠。

TheElec 报道还称，一家韩国供应商正在开发 AirPods 新的 SiP，用于 H1 芯片，据说是 “简单的方形”，与 AirPods Pro 的 SiP 形成鲜明对比，后者是 “像鼠标一样的圆形”。报道还称，该供应商将在年内通过苹果的质量审查，并在明年开始量产。