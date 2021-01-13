通用推出会飞的凯迪拉克，可垂直起降自动驾驶

美国当地时间周二，通用汽车公司推出了一款飞行版凯迪拉克。这是一款自动驾驶汽车，可以垂直起飞和降落，载着乘客在街道上空飞行。

通用汽车公司高管将这一概念描述为 “重新想象个人交通的未来”。从技术上讲，这种单人版凯迪拉克实际上是可以垂直起降 (VTOL)的无人机，将能够以每小时 88 公里的速度在城市屋顶旅行。

这款交通工具由电池提供动力，带有四对旋翼的超轻型车身上搭载有 90kW 的电机、GM Ultium 电池组，配有前后滑门和全景玻璃车顶，驾驶舱有环绕式座椅，支持生物识别传感器、语音控制和手势识别。

通用汽车公司设计总监迈克 · 西姆科 (Mike Simcoe)说：“垂直起降是通用汽车实现多式联运未来愿景的关键。”

除了飞行版凯迪拉克，通用汽车公司首席执行官玛丽 · 巴拉 (Mary Barra)还展示了适合家庭使用的凯迪拉克电动公交车。巴拉去年曾透露，该公司正在探索空中出租车等替代交通方式。

包括丰田、现代和吉利在内的其他汽车制造商此前都曾展示过概念飞行器，作为其未来规划的一部分。

周二收盘时，通用汽车公司股价上涨 5.8%，至每股 47.82 美元，比 2010 年 11 月破产后 33 美元的首次公开募股 (IPO)价格高出 45%，今年以来上涨了约 15%。