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雷蛇推出带 RGB 灯光的口罩和带 60 英寸显示屏的游戏椅

2021/1/13 7:56:21 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 13 日消息 Razer 正将 N95 口罩提升到一个新的水平，该公司在 CES 2021 上推出了 “世界上最聪明的口罩”Project Hazel。

Project Hazel 的外观就像你所期待的 Razer 制造的口罩的样子，其光亮的塑料外壳防水防刮。这款口罩采用了可拆卸和可充电的主动式通风器和高细菌过滤效率（BFE）智能舱，可以调节气流。

Razer 称，由于其透明的设计，Project Hazel 可以让其他人查看面部表情，改善社交互动。而如果你在黑暗中戴着 Razer 的口罩，内部照明会自动激活。

Project Hazel 还采用了 VoiceAmp 技术，利用内置的麦克风和放大器来增强用户的声音。

这款智能口罩还具有主动式空气冷却和调节功能，可调式耳环带来出色的密封性，无线快充盒可以用消毒紫外线对口罩进行消毒。不出意外，Project Hazel 还配备了 RGB 灯光。

Razer 联合创始人兼首席执行官陈民亮说，“Project Hazel 智能口罩的概念旨在实现功能性，但又能舒适、有用地与世界互动，同时保持交际美学。”

Razer 还发布了 Project Brooklyn，这是一款最先进的游戏椅，采用碳纤维设计，RGB 照明，以及 60 英寸的滚动显示器。这款椅子位于一个可调节的平台上，并从 Razer Raptor 显示器中汲取设计灵感。还具有 4D 扶手，可以整齐地收起，还带有可折叠的桌子。

IT之家了解到，Razer 表示，将继续开发 Project Brooklyn，并与顶级电竞运动员和个人进行测试。

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关键词：雷蛇

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