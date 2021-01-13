官方确认荣耀 V40 采用 300Hz 触控采样率，1 月 18 日发布

IT之家 1 月 13 日消息 1 月 18 日荣耀终端公司将举行荣耀 V40 发布会，继昨天官方预热新机将搭载 10 亿色视网膜级超感屏之后，今天官方再次对该机进行预热，确认其支持 300Hz 触控采样率。

按照爆料博主 @数码闲聊站 此前的说法，荣耀 V40 这块 300Hz 高刷柔性超清屏已经被友商华为抢发，所以应该是采用了与华为 nova 8 Pro 同款 10bit 面板的显示屏，支持 120Hz 刷新率和 300Hz 触控采样率，拥有 2676*1236 像素分辨率以及 800nit 的全局峰值亮度。

IT之家了解到，触控采样率越高，显示屏的触摸响应速度则会越快，这意味着荣耀 V40 的这块显示屏要比其他 240Hz 触控采样率的机型有着更快的触摸响应速度。

目前荣耀 V40 已上架京东商城，且已通过国家工信部和 3C 认证，支持最高 66W 电荷泵快充，运行安卓系统。去年 12 月，型号为 YOK-AN10 的荣耀手机通过莱茵安全快充认证。这款手机应为荣耀 V40，证书显示该机将支持 50W 无线快充。

IT之家获悉，根据此前的爆料信息，荣耀 V40 系列将搭载联发科天玑 1000 Plus 芯片，支持最高 50W 无线快充（预计为 Pro 或 Pro+），后置 50MP 大底主摄。