英伟达 RTX 30 系列笔记本显卡新技术：第三代 Max-Q，动态加速 2.0

IT之家 1 月 13 日消息 今天凌晨，英伟达正式发布了 RTX 3080、3070 和 3060 移动显卡，并宣布新款游戏本 1 月 26 日上市。现在，英伟达中国介绍了该系列显卡的新技术。

英伟达表示，GeForce RTX 30 系列笔记本显卡支持第三代 Max-Q 技术，可以为轻薄游戏笔记本电脑提供出色的性能，Dynamic Boost 2.0 可以自动平衡 GPU、GPU 显存和 CPU 之间的功耗，大幅提升运行效率。WhisperMode 2.0 技术使用 AI 驱动算法管理 CPU、GPU、系统温度和风扇转速，提供良好噪音表现。在新款的移动显卡上，英伟达推出了 Resizable Bar 技术，CPU 可一次性访问整个 GPU 帧缓存，在众多游戏中提升性能。

除此之外，GeForce RTX 30 同样支持以下技术：

DLSS：突破性 AI 渲染技术，让笔记本在同等功耗下展现更强大性能。

Advanced Optimus：提供更长电池续航时间，还可通过 G-SYNC 提供沉浸式、无撕裂和无卡顿的游戏体验。

智能延长电池续航时间：NVIDIA Optimus（优驰） 技术和 Battery Boost 强强联合，延长电池续航时间。

IT之家了解到，现在已经有多款搭载RTX 30系列显卡的游戏本上架，感兴趣的小伙伴现在就可以进行挑选了。

相关阅读：

《英伟达发布 RTX 3080/3070/3060移动显卡，新款游戏本 1 月 26 日上市》