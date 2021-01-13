疫情使人们更重视健康，可穿戴设备市场火了

市场研究公司 Gartner 表示，在整个 2020 年，智能手表和健身跟踪器等可穿戴设备都从新冠肺炎疫情中获益，消费者在这类设备上的支出可能会在 2021 年至 2022 年期间继续上升。

Gartner 预测，全球 2020 年可穿戴设备的总销售额为 690 亿美元，比 2019 年增长 49%，这一趋势可能至少还会持续几年。分析师预测，2021 年可穿戴设备的销售额将达到 815 亿美元，比 2020 年增长 18.1%，而 2022 年可能达到 939 亿美元。

根据 Gartner 的说法，疫情是推动可穿戴设备销售激增的主要因素。该公司高级研究总监兰吉特 · 阿特瓦尔（Ranjit Atwal）表示：“随着健康措施的推出，新冠肺炎症状的自我跟踪，以及全球封锁期间消费者对个人健身和健康的兴趣与日俱增，这为可穿戴设备市场带来了巨大机遇。”

AirPods 等耳戴设备的销售额在 2020 年增长了 124%，达到 327 亿美元，2021 年预计将达到 392 亿美元。Gartner 将这一增长归因于消费者购买新耳机和利用耳机进行视频通话的趋势，同时人们更倾向于在智能手机升级时购买耳机。

包括 Apple Watch 在内的智能手表市场，2020 年消费者支出增加了 176 亿美元，达到 218 亿美元，预计 2021 年将达到 258 亿美元。据信，这是由 “新用户大量进入市场”推动的，而 2021 年的增长预计将得益于新处理器技术的引入和固态电池升级，这使得电池续航时间增加，充电时间缩短。

腕带追踪器的销售额变化不大，2020 年同比下降 2.3%，至 49.8 亿美元，但 Gartner 认为这一轨迹将保持不变，2021 年销售额将进一步小幅下降。

分析师怀疑，随着可穿戴设备传感器精度的提高，与医疗级硬件的差距缩小，技术进步将在未来几年进一步推动该行业发展。

阿特瓦尔补充道：“嵌入式传感器的能力往往是可穿戴产品可靠性和实用性的决定性因素。考虑到过去几年传感器的改进趋势，可穿戴设备内置的传感器将越来越有能力获得更准确的读数，从而推动未来 3-5 年的市场增长。”