微星发布 5 款 RTX 3060 显卡：可选 ITX 款，2 月上市

IT之家1月13日消息 根据微星官方的消息，微星科技正式发布基于NVIDIA GPU的GeForce RTX 3060系列显卡新品，可选单风扇、双风扇和三风扇型号，2月上市。

IT之家了解到，RTX 3060 采用了 3584 CUDA 核心，GPU 频率可达 1.78GHz，配备了 12GB 的 GDDR6 显存，显存位宽 192-bit。

微星新款RTX 3060 显卡介绍：

GAMING TRIO 系列



GAMING TRIO魔龙系列采用了创新性的刀锋6代风扇，成对的扇叶与外环设计结合，巧妙地将气流更集中引入TRI FROZR 2代散热系统。显卡外部的RGB灯效可通过Dragon Center软件与其他支持Mystic Light Sync标准及Ambient Link标准的RGB设备实现灯效同步。GAMING TRIO系列的外观造型上焕然一新，但拥有高性能、强散热和低噪音的实际表现。

GAMING系列

微星GeForce RTX 3060GAMING 使用了TWIN FROZR 8散热设计。与上一代相比，在风扇上进行了改进升级，刀锋6代风扇的的扇叶在边缘处结合，有效地将气流引入全新的TWIN FROZR 8散热系统，通过先进的气流导向技术，从而降低噪音，实现更好的散热性能。GAMING系列同样拥有RGB信仰灯，使用升级后的微星Mystic Light软件，可以更容易的控制灯效和实现自定义设置。

VENTUS系列

GeForce RTX 3060VENTUS系列采用散热效能更佳的刀锋5代风扇，并提供三风扇和双风扇两种类型。万图师系列返璞归真专注于性能的表现足以帮助用户完成各种任务。强大的散热系统、强化背板、至简工艺美学设计，使得万图师系列能够适应多种主机风格。

AERO系列

凭借专为迷你小机箱优化的散热设计，GeForceRTX 3060 AERO ITX虽然只配备了单个风扇，但散热效能依然十分强劲，AERO ITX显卡非常适合小尺寸机箱，可以组建出性能强劲的迷你游戏平台。