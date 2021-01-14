腾讯《王者荣耀》新版本 “破晓”上线：美术高清画质，双龙进化、原初法阵、装备觉醒

IT之家1月14日消息 腾讯《王者荣耀》宣布开启了 S22 赛季，全新的长安赛年揭开帷幕！

尧天小队来到长安寻找师父，公孙离持伞翩翩起舞，舞动不夜城千年的繁华，带来一个充满烟火气息与奇幻光彩的新版本。



在这个版本中，地图机制将出现巨大变动，配合新英雄、新装备，带来新的游戏体验，不妨先睹为快。

新机制：双龙进化、原初法阵、装备觉醒

双龙进化：主宰与暴君将带来更大收益。双龙出生后，会随机进化头部、躯干、手臂中任意一个部分，玩家击杀后将会获得对应增益，例如头部进化带来攻击提升。



随着游戏时间推移，双龙还会进行二次进化，为玩家带来双重增益。



原初法阵：游戏时间 2 分钟时，对抗路顶端会出现一个法阵，游戏时间 10 分钟时消失。玩家在法阵内经过 3 秒吟唱，可以直接传送到暴君附近，冷却时间 120 秒。



对抗路的英雄可以利用这个法阵，快速支援发育路，争夺暴君资源。



装备觉醒：“贤者的庇护”（俗称“复活甲”）原本只有 2 次复活机会，现在这件装备在复活机会耗尽后，将会变成“原初遗珠”，与多种装备组合，带来非常强大的特效。



例如辉月与原初遗珠合成新装备“月神”，主动效果为短时间无敌，结束后还有霸体和吸血效果。

新英雄：司空震

司空震称号为“雷霆之王”，使用五雷震鼓掌控雷电之力，是女帝武则天的左膀右臂。



在游戏中，这是一位技能机制非常强的近战法师。被动技能“天雷引”自带循环：普攻附带雷电，积攒能量，能量满后可以额外释放一次小技能，释放技能之后再强化一次普攻。



一技能“奔雷疾”可以位移攻击敌人，二技能“狂雷击”释放电球远程控制敌人。大招则是变身升上天空（变身期间无法被选中，可以穿墙），落地造成法术伤害，变身状态持续数秒，其间司空震的普攻得到强化，可以弹射闪电链。

峡谷美术升级与新皮肤

IT之家获悉，新版本王者峡谷将迎来一次美术升级，引入了中国传统园林的设计理念。青松、锦鲤、山石……你可以在新峡谷中发现许多隐藏的惊喜。

在新赛季里，大量新皮肤将陆续登场。玩家可以通过战令解锁元歌史诗皮肤“云间偶戏”、亚瑟勇者皮肤“潮玩骑士王”等珍稀奖励。

【版本更新内容】

1.新英雄-司空震：雷霆万钧，破晓降临！他是长安一人之下，万人之上的肱骨重臣，他掌控着最强大的力量之一——雷霆之力，以迅猛的位移、大范围的伤害、高频刷新的进攻制霸全场。

2.新赛季-S22上元夺魁：长安赛年盛世开局！2021年以“不夜长安“作为赛年主题并由此展开四大赛季，第一篇章-上元夺魁：尧天小队面临祥和盛世之后的暗涌……通过“上元夺魁”系列任务和赛季之旅系统，可参与其中经历长安精彩故事，并获得丰富稀有奖励。

3.峡谷玩法-原初降临：包含原初进化-主宰暴君进化玩法，原初法阵-对抗路传送玩法，原初试练-终结奖励机制升级，原初装备-装备进化机制，为峡谷对抗的局势提供更多变化的可能。

4.新界面-UI焕新：中国点线美学结合现代极简风的全新操作界面，并针对排位图标、结算图标等进行了全面焕新。

5.新峡谷-万物生机：以中国美学为基础，针对峡谷的建筑、植物、地形细节进行全面焕新。

6.新体验-极致画质：游戏内现开放部分机型的极致画质模式，可根据设备及网络环境选择最佳体验。

7.新皮肤上线：

①启明星使-虞姬：传说品质，贵族系统8级贵族限定产出。

②云间偶戏-元歌：史诗品质，S22荣耀战令进阶版80级限定产出。

③潮玩骑士王-亚瑟：勇者品质，S22荣耀战令进阶版1级限定产出。

④万华元夜-狄仁杰：S22赛季限定。

【更多优化内容】

1.英雄调整：艾琳，安琪拉，女娲，猪八戒，钟无艳，武则天，百里守约，虞姬等。

2.装备调整：寒霜袭侵、凝冰之息、冰霜冲击、纯净苍穹、血魔之怒等。

3.局内战斗界面调整：增加右手模式及展示信息优化，更效率、更便捷地获取战斗信息。

4.局内引导调整：强化地面指引光效，分路提示更加清晰。

5.排位流程调整：征召模式单边禁用数增加到3个，分两轮行使禁用权。巅峰赛禁用由三轮调整成为两轮，与征召模式保持一致，禁用时间整体减少40秒。同时提升选将的易用性。

6.铭文调整：增加英雄专属铭文页，为每个英雄独立配置铭文方案。增加铭文特权功能，免费体验高级铭文。

7.贵族系统优化：优化翻新贵族福利，丰富补充贵族特权。

8.局内交流优化：语音系统优化及快捷消息多套设置，同时小地图优化让交流更便捷，提升交流精确性。

9.局内体验优化：指示器、视野、血条、伤害数值和小地图等一系列内容进行了视效及体验优化。

10.前期保护优化：友善的精灵将从野区、塔下等多角度提供保护和支持，并将保护时间统一调整为开局前4分钟，之后将一起消失。

11.荣耀战区优化：分路战力系统、段位图标、荣耀展示内容均进行了表现和体验优化。

12.综合系统优化：活动中心、领奖操作、通知消息整体焕新，可轻松便利一键完成操作。