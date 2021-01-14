三星官方 Twitter 账号尴尬一幕：用 iPhone 宣传 Galaxy S21 新机

IT之家 1 月 14 日消息 三星将在今晚推出全新的 Galaxy S21 系列，此次发布会比往常更早举行，因为该公司显然急于对抗苹果的首批 5G iPhone。有消息称，标准版的 S21 将成为三星迄今为止最便宜的旗舰 5G 智能手机。虽然这个策略听起来确实不错，但这家韩国巨头可能要更密切关注打理其社交媒体账户的员工。

三星今日发出了一条关于 Unpacked 活动的推文，预热即将到来的 Galaxy S21 系列新机，但令人尴尬的是，这条推文却是使用竞争对手苹果家的 iPhone 发布的。这条推文已经被删除，但外媒 MacRumors 已经保留了截图。

不久前，三星还被发现删除了嘲笑苹果新 iPhone 没有附带充电器的帖子，但该公司现在要复制此举，这也是该帖子被删除的原因。

IT之家了解到，受雇推广其他公司的人为苹果背书的情况并不罕见。早在 2018 年，一位受雇推广三星智能手机的公众人物就因为在接受采访时使用 iPhone X 而被三星起诉。在此之前，2012 年，三星总裁兼首席战略官 Young Sohn 公开承认自己在家中使用苹果设备。同年，奥普拉 - 温弗瑞（Oprah Winfrey）意外地用 iPad 表达了对微软 Surface RT 的喜爱。2013 年，一位本该为三星公司代言的网球明星用 iPhone 的 Twitter 账号宣传 Galaxy S4。去年底，小米手机官微曾用 iPhone12 转发了雷军微博。