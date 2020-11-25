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最新爆料：三星 S21/S21+ 搭载类 2.5D/2.75D 微曲面屏，S21 Ultra 曲面更大

2020/11/25 0:53:13 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月25日消息 外媒报道，对于三星 Galaxy S21 和 S21+ 是否会使用曲面显示屏现在有了分歧。根据爆料人士 Ice Universe 的说法，三星 S21 和 S21+ 都将采用平面显示屏，而 S21 Ultra 将采用曲面显示屏。现在另一位爆料者 Max Jambor 表示，三星 S21 和 S21+ 的显示屏不会是完全的平面显示屏。

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根据 Max 说法，三星 S21 和 S21+ 的显示屏会有轻微的弧度，而 S21 Ultra 的显示屏则会有更大的弧度。从我们看到的三星 S21 系列泄露渲染图来看，S21 和 S21 + 显示屏似乎是平面的，但现在 Max 却声称不是。

三星 S21 系列将包括三星 Galaxy S21、S21+、S21 Ultra 三款机型。按照之前的传闻，Galaxy S21 和 S21 + 将采用平面显示面板，而最贵的一款即 S21 Ultra 将采用曲面显示面板。Galaxy S21 Ultra 将采用 6.8 英寸动态 AMOLED 2X 显示屏，屏幕刷新率为 144Hz

IT之家获悉，各个侧面的边框尺寸将在 S21 系列中保持一致，也就是四边等宽。S21 背面将有三个摄像头和一个自拍摄像头，采用打孔摄像头设计。S21 Ultra 将搭载 10800 万像素的后置主摄像头，4000 万像素的前置摄像头，以及 5000mAh 电池。三星 Galaxy S21 系列将搭载骁龙 875 或 Exynos 2100，并将内置基于安卓 11 的 OneUI 3.0 系统。

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