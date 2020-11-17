三星 Galaxy S22 爆料：比 S21 薄，但电池容量更少续航堪忧

IT之家11月17日消息 外媒 mspoweruser 报道，智能手机的爆料可能并非仅仅局限于 1 年内的了，虽然三星 S21 系列还未正式发布，但现在爆料人 Mauri QHD 已经针对三星 Galaxy S22 系列手机带来最新的信息。

爆料人士称，三星 Galaxy S22 将比前代产品，也就是即将发布的 Galaxy S21 手机更薄。虽然这是一个好消息，但电池续航令人堪忧，因为据报道，Galaxy S22 手机电池容量会更少。目前，该爆料是基于三星 S22 原型机，鉴于距离三星 S22 正式发布还有 1 年多的时间，事情可能会发生变化。

与此同时，IT之家爆料整理，三星预计在明年 1 月 14 日发布 Galaxy S21 系列手机，将采用 6.8 英寸动态 AMOLED 2X 显示屏，屏幕刷新率为 144Hz。这款智能手机将搭载 10800 万像素的主后置摄像头，4000 万像素的前置摄像头，以及 5000mAh 容量电池。三星 Galaxy S21 Ultra 将搭载骁龙 875，并将内置基于安卓 11 系统的 OneUI 3.1。

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