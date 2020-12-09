只剩价格悬念，三星 Galaxy S21/S21+/Ultra 官方宣传片全泄露：全新凸起摄像模组相机

IT之家12月9日消息 爆料人士 Max Weinbach 今天公布了三星 Galaxy S21 系列的官方宣布视频，堪称 S21 系列的最大泄露事件。此次泄露的内容包括 Galaxy S21 5G、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 的三段简短介绍视频。

这些视频分别展示了每款智能手机的主摄像头模块，重点介绍了三星为 2021 年旗舰系列挑选的全新摄像头凸起设计。规格方面，Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 摄像头预计将拥有相同的特性，包括 1200 万像素主传感器和超广角传感器，以及 6400 万像素长焦相机。同时，Galaxy S21 Ultra 应该配备 10800 万像素主传感器、1200 万像素超广角拍摄单元、1000 万像素 10 倍长焦镜头以及第二个 1000 万像素 3 倍长焦拍摄单元，以及 ToF 传感器。

下面是视频（三合一）：

三星 Galaxy S21 幻影紫配色曝光

三星将推出一种代表整个 Galaxy S21 系列以及即将推出的 Galaxy Buds Pro 的主色调，就像它为 Galaxy Note20 系列挑选的神秘青铜色一样。三星现在已经决定为 Galaxy S21 系列提供所谓的幻影紫颜色，但在相机镜头和金属框架本身周围仍然保留了一抹神秘青铜色。

而 Galaxy S21 Ultra 则只描绘了深色，所以是否也会有幻影紫的颜色还不清楚。预计 Galaxy S21 系列将在 2021 年 1 月中旬亮相。

根据此前爆料，IT之家获悉，各个侧面的边框尺寸将在 S21 系列中保持一致，也就是四边等宽。S21 背面将有三个摄像头和一个自拍摄像头，采用打孔摄像头设计。S21 Ultra 将搭载 10800 万像素的后置主摄像头，4000 万像素的前置摄像头，以及 5000mAh 电池。三星 Galaxy S21 系列将搭载骁龙 888 或 Exynos 2100，并将内置基于安卓 11 的 OneUI 3.0 系统。

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