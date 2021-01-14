《王者荣耀》破晓更新，安卓手机可改机型「华为 nova 8 Pro」体验 90 帧超高帧率模式

IT之家1月14日消息 腾讯《王者荣耀》宣布开启了 S22 赛季，全新的长安赛年揭开帷幕！在这个版本中，地图机制将出现巨大变动，配合新英雄、新装备，带来新的游戏体验。IT之家获悉，破晓新版本王者峡谷将迎来一次美术升级，引入了中国传统园林的设计理念。青松、锦鲤、山石……你可以在新峡谷中发现许多隐藏的惊喜。

“破晓”版本技术带来 PBR2.0 渲染升级，HDR 特效升级，体验性能优化，通过预计算烘焙技术，在画面品质提升同时降低对能耗的需求，同时还有全新的超高帧率选项。（超高帧率即将针对部分机型上线，后续逐步拓展适配）

近期，华为 nova 8 Pro 王者荣耀定制版礼盒发布。这款手机的电池盖镭雕小鲁班，手机后面还带有 HUAWEI | 王者荣耀 Logo。充电器也有镭雕图案，并且还有小鲁班定制主题、铃声、通知等。

此前，华为和王者荣耀官方宣布合作，首发其 90FPS 超高帧率版本 , 以更高游戏画质和更好游戏体验适配华为 nova8 Pro 刷新性能。不过目前华为 nova 8 Pro 普遍无货。

据微博博主@数码闲聊站 消息，很多用户开始把机型改成华为 nova 8 Pro，可以提前十几天体验 90 帧超高帧率模式。2017 年 OPPO 手机独占 60 帧的时候掀起了一波改机型热潮，360 手机还搞过官方改机型的骚操作。