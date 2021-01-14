《赛博朋克 2077》开发商发布道歉视频：将与玩家积极沟通

1 月 14 日晚间消息，据报道，波兰视频游戏发行商 CD Projekt 联合创始人马秦 · 埃文斯基（Marcin Iwiński）今日在官方微博上发布了一段视频，对《赛博朋克 2077》（Cyberpunk 2077）这款游戏的欠佳表现进行了道歉。

埃文斯基称：“目前，该款游戏的 PC 版本获得了一定的好评，但主机版本并没有达到我们要实现的质量标准。为此，我和全体管理层成员在这里致上最深刻的歉意，请允许我通过这段视频公开道歉。”

《赛博朋克 2077》是近期最受瞩目的游戏大作之一，去年 12 月 10 日正式发售。对每隔几年才推出新游戏的 CD Projekt 来说，这是一次不朽的发行。

但上市后，赛博朋克迅速因故障和漏洞的数量太多而受到猛烈抨击。由于 Bug 太多，这款游戏很快就成为了游戏玩家吐槽的焦点，并导致 CD Projekt 市值一度缩水 37%。

为此，索尼 12 月 18 日宣布，将《赛博朋克 2077》从数字商店下架。索尼表示，所有已在 PlayStation 数字商店购买《赛博朋克 2077》的玩家可申请全额退款。

微软虽然没有下架《赛博朋克 2077》，但也宣布为在微软商城购买该款游戏的玩家退款，并给出了具体的退款政策。

对此，埃文斯基今日在道歉视频中称：“请玩家们不要将责任归咎于我们的团队，他们不仅极具才华，而且为游戏付出了辛勤的努力。最终做决定的是我本人和董事会，决定发布游戏的也是我们。”

上个月，CD Projekt 的一位高管在致员工的一封电子邮件中也表示，无论游戏的外界评价如何，他们都将获得全额奖金。而此前，该游戏的开发人员曾被告知，他们将根据游戏的关键性能来获得额外奖励。

在视频的最后，埃文斯基还表示：“我想要向大家保证，我们非常严肃地看待目前的事态，并且正在努力做出改正。将来，我们仍然想要制作了不起的游戏，和我们的玩家保持公开透明的沟通。”

今日早些时候，CD Projekt 曾表示，将推迟《赛博朋克 2077》新内容的发布，因为该公司正在努力修复这款游戏的漏洞。CD Projekt 透露，将在本月底发布更新补丁，然后在 “随后的几周内”发布第二次更新，这些更新旨在修复游戏中的 Bug。CD Projekt 称：“目前我们的首要任务就是进行最重要的修复和更新。”