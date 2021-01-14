安卓新机皇，三星 Galaxy S21 系列正式发布：骁龙 888 加持， 799 美元起

IT之家1月14日消息 今日晚间，三星正式发布了全新旗舰手机 Galaxy S21 系列。

Galaxy S21

三星 Galaxy S21 机身尺寸为 71.2×151.7×7.9mm，重 171 克，采用 6.2 英寸 Infinity-O 屏幕，拥有 2400×1080 分辨率与 421ppi，通过 HDR10 + 认证，支持自适应 120Hz 刷新率（48-120Hz）。

相机方面，Galaxy S21 前置 10MP 摄像头，后置 64MP+12MP+12MP 三摄组合，支持 30 倍空间变焦。

核心配置方面，三星 Galaxy S21 搭载骁龙 888 处理器，配备 8GB LPDDR5 内存与 128GB / 256GB 机身存储，内置 4000mAh 电池，支持 25W 快充。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 拥有 IP68 级防尘防水，支持 NSA、SA 和 Sub6 / mmWave，搭载 Android 11 操作系统，售价 799.99 美元起。

Galaxy S21+

三星 Galaxy S21 + 机身尺寸为 75.6×161.5×7.8mm，重 202 克，采用 6.7 英寸 Infinity-O 屏幕，拥有 2400×1080 分辨率与 394ppi，通过 HDR10 + 认证，支持自适应 120Hz 刷新率（48-120Hz）。

相机方面，Galaxy S21 + 前置 10MP 摄像头，后置 64MP+12MP+12MP 三摄组合，支持 30 倍空间变焦。

核心配置方面，三星 Galaxy S21 + 搭载骁龙 888 处理器，配备 8GB LPDDR5 内存与 128GB / 256GB 机身存储，内置 4800mAh 电池，支持 25W 快充与 IP68 级防尘防水，支持 NSA、SA 和 Sub6 / mmWave，搭载 Android 11 操作系统，售价 999.99 美元起。

Galaxy S21 Ultra

三星 Galaxy S21 Ultra 机身尺寸为 75.6×165.1×8.9mm，重 229 克，采用 6.8 英寸 Infinity-O 屏幕，拥有 3200×1440 分辨率与 515ppi，通过 HDR10 + 认证，支持自适应 120Hz 刷新率（10-120Hz ）。

相机方面，Galaxy S21 Ultra 前置 40MP 摄像头，后置 108MP+12MP+10MP+10MP 四摄组合，支持 100 倍空间变焦与 10 倍光学变焦。

核心配置方面，Galaxy S21 Ultra 搭载骁龙 888 处理器，拥有 12GB LPDDR5 内存与 128GB / 256GB 机身存储，以及 16GB LPDDR5 内存与 512GB 机身存储，内置 5000mAh 电池，支持 45W 快充。

此外，Galaxy S21 Ultra 拥有 IP68 级防尘防水，支持 Wi-Fi 6E，以及 NSA、SA 和 Sub6 / mmWave，搭载 Android 11 操作系统，售价 1199.99 美元起。