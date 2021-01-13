发布前夕，三星 Galaxy S21 系列官方泄露：全系 25W 快充，取消充电器附赠

IT之家1月13日消息 在发布会召开的 24 小时之前，知名爆料者 @evleaks 放出了几张三星欧洲官网的泄露照，同时 YouTuber 上也出现了三星 Galaxy S21 系列的官方介绍视频。
由于此前爆料信息过于详细，此处仅简单罗列参数。IT之家提醒，由于是欧洲版本可能存储配置等与国行存在差异，但国行也存在充电器可选的可能。
全系均为 Exynos 2100 芯片（欧洲版本）、康宁大猩猩 Victus 玻璃、全系 120Hz 自适应、AL7s10 金属边框、AKG 调音双扬声器、支持杜比全景声、IP68 级防水防尘。此外，欧洲版本取消耳机以及充电器赠送。
|型号
|S21 Ultra
|S21+
|S21
|屏幕
|6.8英寸3200*1440 Dynamic AMOLED 2X
|6.7英寸2400*1080 Dynamic AMOLED 2X
|6.2英寸2400*1080 Dynamic AMOLED 2X
|存储
|12/16+128/256/512G
|8+128/256G
|8+128/256G
|主摄
|108MP，F1.8
|12MP，F1.8
|12MP，F1.8
|超广角
|12MP，F2.2
|12MP，F2.2
|12MP，F2.2
|长焦
|10MP，3X，F2.4
|64MP（裁切），F2.0
|64MP（裁切），F2.0
|潜望镜
|10MP，10X，F4.9
|前置
|40MP，F2.2
|10MP，F2.2
|10MP，F2.2
|特性
|激光辅助对焦，光学防抖
|光学防抖
|光学防抖
|电池容量
|5000mAh电池
|4800mAh
|4000mAh
|有线快充
|25W
|25W
|25W
|无线快充
|15W
|15W
|15W
|其余
|Wi-Fi 6E、UWB，S Pen(自费)
|Wi-Fi 6、UWB
|Wi-Fi 6
|重
|228g重
|202g重
|171g重
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▲官方介绍视频
《官宣：三星确认 Galaxy S21 发布活动将于 1 月 14 日举行》