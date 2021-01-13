发布前夕，三星 Galaxy S21 系列官方泄露：全系 25W 快充，取消充电器附赠

IT之家1月13日消息 在发布会召开的 24 小时之前，知名爆料者 @evleaks 放出了几张三星欧洲官网的泄露照，同时 YouTuber 上也出现了三星 Galaxy S21 系列的官方介绍视频。

由于此前爆料信息过于详细，此处仅简单罗列参数。IT之家提醒，由于是欧洲版本可能存储配置等与国行存在差异，但国行也存在充电器可选的可能。

全系均为 Exynos 2100 芯片（欧洲版本）、康宁大猩猩 Victus 玻璃、全系 120Hz 自适应、AL7s10 金属边框、AKG 调音双扬声器、支持杜比全景声、IP68 级防水防尘。此外，欧洲版本取消耳机以及充电器赠送。

型号 S21 Ultra S21+ S21 屏幕 6.8英寸3200*1440 Dynamic AMOLED 2X 6.7英寸2400*1080 Dynamic AMOLED 2X 6.2英寸2400*1080 Dynamic AMOLED 2X 存储 12/16+128/256/512G 8+128/256G 8+128/256G 主摄 108MP，F1.8 12MP，F1.8 12MP，F1.8 超广角 12MP，F2.2 12MP，F2.2 12MP，F2.2 长焦 10MP，3X，F2.4 64MP（裁切），F2.0 64MP（裁切），F2.0 潜望镜 10MP，10X，F4.9



前置 40MP，F2.2 10MP，F2.2 10MP，F2.2 特性 激光辅助对焦，光学防抖 光学防抖 光学防抖 电池容量 5000mAh电池 4800mAh 4000mAh 有线快充 25W 25W 25W 无线快充 15W 15W 15W 其余 Wi-Fi 6E、UWB，S Pen(自费) Wi-Fi 6、UWB Wi-Fi 6 重 228g重 202g重 171g重

▲ 预购即送 Galaxy Buds Live 和 Galaxy SmartTag

▲最高支持 25W，不用再买充电头，真真正正落实环保

▲官方介绍视频



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