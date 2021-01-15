密码学家：许多 iOS 加密措施 “未被使用”

IT之家 1 月 15 日消息 据约翰 - 霍普金斯大学的密码学家称，iOS 并没有尽可能多地利用内置的加密措施，从而出现了潜在的不必要的安全漏洞。

利用苹果和谷歌的公开文档、关于绕过移动安全功能的执法报告以及他们自己的分析，密码学家们评估了 iOS 和 Android 加密的稳健性。研究发现，虽然 iOS 上的加密基础设施 “听起来真的很好”，但它基本上没有被使用。

“尤其是在 iOS 上，这种分层加密的基础设施已经到位，听起来真的很不错，”iOS 首席研究员 Maximilian Zinkus 说，“但我当时看到它有多少未被使用，绝对感到惊讶。”

当 iPhone 启动时，所有存储的数据都处于 “完全保护”状态，用户必须在解密任何东西之前解锁设备。虽然这样做非常安全，但研究人员强调，一旦设备在重启后首次解锁，大量数据就会进入苹果所谓的 “在首次用户认证前受保护”的状态。

由于设备很少重启，所以大部分数据在大部分时间都处于 “保护到第一次用户认证”的状态，而不是 “完全保护”。这种不太安全的状态的好处是，解密密钥存储在快速访问内存中，可以被应用程序迅速访问。

理论上，攻击者可以找到并利用 iOS 系统中的某些类型的安全漏洞来获取快速访问内存中的加密密钥，使其能够解密设备中的大量数据。相信这也是许多智能手机访问工具的工作原理，比如取证访问公司 Grayshift 的工具。

虽然攻击者确实需要特定的操作系统漏洞才能获取密钥，而且苹果和谷歌在发现这些漏洞时都会打上许多补丁，但通过将加密密钥隐藏得更深，这是可以避免的。

“这真的让我很震惊，因为我进入这个项目时认为这些手机真的很好地保护了用户数据，”约翰 - 霍普金斯大学的密码学家马修 - 格林说，“现在我从这个项目中走出来，认为几乎没有任何东西得到保护，因为它可以。那么，既然这些手机实际提供的保护如此糟糕，我们为什么需要一个执法后门呢？”

研究人员还直接与苹果公司分享了他们的发现和一些技术建议。苹果公司的发言人对此进行了公开声明。

“苹果设备设计有多层安全防护措施，以抵御各种潜在的威胁，我们不断努力为用户的数据增加新的保护措施。随着客户在设备上存储的敏感信息量不断增加，我们将继续在硬件和软件上开发更多的保护措施来保护他们的数据。”

IT之家了解到，该发言人还向 Wired 表示，苹果的安全工作主要集中在保护用户免受黑客、小偷和想窃取个人信息的犯罪分子的攻击。他们还指出，研究人员强调的攻击类型的开发成本非常高，需要对目标设备进行物理访问，并且只有在苹果发布补丁之前才能发挥作用。苹果还强调，其对 iOS 的目标是平衡安全性和便利性。