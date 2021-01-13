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CBS 今日早报：苹果 CEO 蒂姆 · 库克明天将宣布「重大消息」

2021/1/13 7:15:55 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月13日消息 外媒 9to5 Mac 报道，苹果公司 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）今天参加了 CBS This Morning（CBS 今日早报） 的采访，主持人 Gayle King 还预告说，明天将播出更多的采访内容，因为预计苹果公司将发布一个 “重大消息”，但这 “不是新产品”。

Gayle King 表示，《CBS 今日早报》明天将对蒂姆 · 库克进行全面采访。King 没有暗示苹果的 “大消息”可能是什么，但她澄清说，这 “不是一个新产品”。

公告的一种可能是苹果宣布推出计划中的 iOS 14 隐私标签变更。

苹果已经表示，它将在 2021 年初的某个时候推出新的应用跟踪透明功能。应用追踪透明功能要求应用在跨其他网站和应用追踪用户之前，必须获得用户的同意。苹果原本希望在去年 9 月份与 iOS 14 一起推出，但最终还是推迟了该功能，以给开发者更多的准备时间。

此外，这一消息通常在一年一度的 CES 期间宣布。

IT之家获悉，苹果已经养成了习惯，即在 CES 展会的同一周内强调对隐私的关注。去年，苹果几十年来首次重返 CES 展会，与 Facebook 和其他公司一起参加了隐私圆桌会议。

两年前，苹果在拉斯维加斯周围竖起广告牌，宣传 “在你的 iPhone 上发生的事情，会留在你的 iPhone 上”。

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关键词：苹果库克隐私iOS 14

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