三星 Galaxy S21 系列不带充电器和耳机，官方给出解释

IT之家 1 月 15 日消息 当三星删除那些取笑苹果 iPhone 新机不带充电器的推文时，我们就知道传闻要成真了。事实证明确实如此，三星 Galaxy S21 系列在包装盒里并没有附带充电器和耳机。

苹果对移除充电器的解释是，这样更具环保意识和可持续性。三星的解释略有不同，其对此事的声明全文如下：

我们发现，越来越多的 Galaxy 用户正在重复使用他们已经拥有的配件，并在日常生活中做出可持续的选择，以促进更好的回收习惯。为了支持我们的 Galaxy 社区的这一历程，我们将在最新的 Galaxy 智能手机系列中过渡到移除充电器和耳机。 我们相信，从我们的设备包装中逐步取消充电器插头和耳机，可以帮助解决可持续消费问题，并消除消费者在新手机中不断收到不必要的充电器配件的压力。 自 2017 年以来，我们就一直在使用标准化的 USB-C 型充电端口，因此旧的充电器仍然可以与我们最新的 Galaxy 型号兼容。

可能有助于让这种变化更容易接受的是，Galaxy S21 系列的价格比前代产品略低。不过，这还不足以完全证明取消这些配件的合理性。例如，Galaxy S21 的背部是塑料的，而 Galaxy S20 则是玻璃的。在最新的 S21 系列中，甚至连 microSD 卡槽也被取消了。

尽管如此，这是三星做出的决定，我们将不得不接受。IT之家了解到，虽然去年三星在美国没有随 Galaxy Note 20 附送耳机，但会向任何要求耳机的人免费赠送一副，这次则没有延续这样的礼遇。