4699 元，小米 11 雷军签名版今天上午 10 点再限量发售

IT之家1月15日消息 小米官方发布，今早 10 点小米 11 手机再次开售，3999 元起。小米11雷军签名版也会限量发售，售价 4699 元。

在 12 月底举行的小米 11 发布会上，小米还带来了一款特别版小米 11——小米 11 雷军签名版，采用了立体纹理玻璃后盖，并且拥有专门设计的包装盒。

IT之家获悉，小米 11 雷军签名版拥有独特机身设计，采用小米首创玻璃表面热压纹理工艺，在光线下呈现出蓝紫色的流转，机身左下角还印有金色雷军签名。外包装盒面采用视高迪水晶工艺，波峰状立体幻彩肌理，凹凸有致炫彩斑斓。

配置方面，小米 11 雷军签名版和普通版一致，小米 11 雷军签名版采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。小米 11 首发搭载骁龙 888 处理器，骁龙 888 采用 5nm 工艺制程，相比上代骁龙 865 处理器，CPU 整体性能提升 25%，功耗降低 25%。GPU 性能提升 35%，功耗降低 20%。

小米 11 采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。