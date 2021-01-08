小米 11 支持同时连接 2 个无线蓝牙耳机：可不同型号，独立音量控制（附演示视频）

IT之家1月8日消息 小米此前发布了旗下最新的旗舰机型小米 11 ，首发高通骁龙 888 芯片。此外，该机还拥有无线麦克风、红外遥控器、NFC、指纹心率检测功能、超大横向线性马达、哈曼卡顿调音双扬声器、蓝牙音频共享等卖点。

对于“蓝牙音频共享”功能，小米官方在发布会并没有花费太多精力去讲解，现在小米工程师为大家录制了一份演示教程，为大家讲解蓝牙音频共享同时连接两个蓝牙设备的体验。

小米手机系统软件部总监张国全表示，一台小米 11 可以同时连接 2 个 TWS 蓝牙耳机，可以和朋友一起安静的听歌观影。也可以同时连接两个蓝牙音箱，自动组合成立体声播放。两个耳机或者两个音箱不需要相同型号，并且两个设备都可以单独控制音量。



IT之家了解到，小米 11 手机厚 8.06mm，重 196g，采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。

此外，小米 11 首发搭载了高通最新的骁龙 888 芯片，采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。