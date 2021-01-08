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小米 11 支持同时连接 2 个无线蓝牙耳机：可不同型号，独立音量控制（附演示视频）

2021/1/8 12:02:36 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月8日消息 小米此前发布了旗下最新的旗舰机型小米 11 ，首发高通骁龙 888 芯片。此外，该机还拥有无线麦克风、红外遥控器、NFC、指纹心率检测功能、超大横向线性马达、哈曼卡顿调音双扬声器、蓝牙音频共享等卖点

对于“蓝牙音频共享”功能，小米官方在发布会并没有花费太多精力去讲解，现在小米工程师为大家录制了一份演示教程，为大家讲解蓝牙音频共享同时连接两个蓝牙设备的体验。

小米手机系统软件部总监张国全表示，一台小米 11 可以同时连接 2 个 TWS 蓝牙耳机，可以和朋友一起安静的听歌观影。也可以同时连接两个蓝牙音箱，自动组合成立体声播放。两个耳机或者两个音箱不需要相同型号，并且两个设备都可以单独控制音量

IT之家了解到，小米 11 手机厚 8.06mm，重 196g，采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。

此外，小米 11 首发搭载了高通最新的骁龙 888 芯片，采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。

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关键词：小米11小米手机无线耳机

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