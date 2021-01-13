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小米 11 另类拆机视频：500 个零件变身机械龙

2021/1/13 10:15:47 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 13 日消息 今天 @小米手机 官微发布了一个一部小米 11 特别的拆机视频，通过拆解两部小米 11 工程机，重组约 500 个零件，耗时 30 天，最终拼装成了一条机械龙。

IT之家了解到，小米 11 采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。

小米 11 首发搭载了高通最新的骁龙 888 芯片，采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。

值得一提的是，全球版小米 11 早些时候已经通过 FCC 认证，认证显示全球版小米 11 拥有 6/128 GB、8/128 GB 和 8/256 GB 三个版本。这表明，全球版将没有 12GB 内存的版本。作为对比，国行版则没有 6GB+128GB 版本，却提供了 12GB+256GB 版。

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关键词：小米11

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