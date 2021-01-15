苹果计划将音乐和播客应用引入微软商店

IT之家 1 月 15 日消息 据 9to5Mac 援引未具名消息人士的报道称，苹果正在努力将音乐（Music ）和播客（Podcasts ）应用引入微软商店。据称，苹果目前正在以私人测试版的身份为微软的平台测试音乐和播客应用。

目前还没有消息表明这些应用是否会与 Windows PC 兼容，还是为微软的 Xbox 主机开发的。苹果在 11 月发布了一款 Apple TV 应用，兼容 Xbox One、Series X 和 Series S，因此未来的 Podcasts 和音乐应用也有可能仅限于支持主机。

不过，苹果可能计划在 Mac 上的 iTunes 停用后，在 Windows 上发布这些应用。目前，苹果继续提供为 Windows 设计的 iTunes 版本，但该应用很少更新，而且界面可能会进行全面的改革，因为它对于访问 Apple Music 和 Apple TV + 等服务并不理想。

苹果在 2019 年发布了 macOS Catalina，在 Mac 上砍掉了 iTunes，而是为用户提供了独立的音乐、电视和播客应用。

IT之家了解到，苹果在 2019 年 11 月发布了招聘信息，招聘工程师来打造 “下一代 Windows 媒体应用”，因此针对 Windows 的媒体应用的改版很可能已经酝酿了一段时间。当时苹果表示，正在寻找具有通用 UWP 使用经验的工程师，该平台允许应用程序在 Xbox 和其他 Windows 10 平台上工作。