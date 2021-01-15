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苹果 iPhone 4S 设计验证阶段原型机曝光：乔布斯的遗作，运行 SwitchBoard 系统

2021/1/15 7:35:28 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月15日消息 外媒 9to5 Mac 报道，本周 YouTube 频道 Apple Demo 发布的一段新视频，为大家提供了非常有趣的 iPhone 4S 原型版的外观设计等展示。该视频展示了 iPhone 4S 在开发设计验证测试阶段的情况，与乔布斯在苹果公司的任期还有着紧密的联系。

苹果的硬件开发通常会经历包括 EVT（工程验证测试）、DVT（设计验证测试）和 PVT（生产验证测试）在内的阶段。这段视频展示的是处于 DVT 阶段的 iPhone 4S，此时很多决策已经敲定。

视频中解释说，工程师们用这台 iPhone 来分析 “特定的硬件组件发生故障，即基带”的软件行为。基带故障后 , 手机会检查，以确保基带和相关数据仍然是可读的。

IT之家获悉，视频中的 iPhone 4S 运行的 SwitchBoard 系统不是设计给消费者使用的常规 iOS 系统，这是一个内部操作系统，苹果用来测试新 iPhone 机型的系统功能

在这次测试之后，iPhone 4S 本应被送往回收设施进行拆解，但这个特定型号的 iPhone 不知为何流出到外界，至今仍可用。视频称这款 iPhone 为 “有史以来最具有历史意义的作品之一”。

“每一台苹果设备都有一个序列号 , 一系列可识别的信息，这代表了苹果设备制造的唯一，这款 iPhone 的制造日期正好是乔布斯辞去苹果 CEO 职务前一周。虽然对一些人来说 , 这可能只是看起来像一些老旧、不知名的开发硬件 , 但它们在技术上是完好的。

实际上，这确实远不止于此。这个原型机代表了乔布斯在苹果公司持久遗产的终结。这些原型机是在他完全监督下生产的最后一批产品之一。”

下面是视频。

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关键词：iPhone 4S乔布斯苹果

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