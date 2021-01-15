苹果 iPhone 4S 设计验证阶段原型机曝光：乔布斯的遗作，运行 SwitchBoard 系统

IT之家1月15日消息 外媒 9to5 Mac 报道，本周 YouTube 频道 Apple Demo 发布的一段新视频，为大家提供了非常有趣的 iPhone 4S 原型版的外观设计等展示。该视频展示了 iPhone 4S 在开发设计验证测试阶段的情况，与乔布斯在苹果公司的任期还有着紧密的联系。

苹果的硬件开发通常会经历包括 EVT（工程验证测试）、DVT（设计验证测试）和 PVT（生产验证测试）在内的阶段。这段视频展示的是处于 DVT 阶段的 iPhone 4S，此时很多决策已经敲定。

视频中解释说，工程师们用这台 iPhone 来分析 “特定的硬件组件发生故障，即基带”的软件行为。基带故障后 , 手机会检查，以确保基带和相关数据仍然是可读的。

IT之家获悉，视频中的 iPhone 4S 运行的 SwitchBoard 系统不是设计给消费者使用的常规 iOS 系统，这是一个内部操作系统，苹果用来测试新 iPhone 机型的系统功能。

在这次测试之后，iPhone 4S 本应被送往回收设施进行拆解，但这个特定型号的 iPhone 不知为何流出到外界，至今仍可用。视频称这款 iPhone 为 “有史以来最具有历史意义的作品之一”。

“每一台苹果设备都有一个序列号 , 一系列可识别的信息，这代表了苹果设备制造的唯一，这款 iPhone 的制造日期正好是乔布斯辞去苹果 CEO 职务前一周。虽然对一些人来说 , 这可能只是看起来像一些老旧、不知名的开发硬件 , 但它们在技术上是完好的。 实际上，这确实远不止于此。这个原型机代表了乔布斯在苹果公司持久遗产的终结。这些原型机是在他完全监督下生产的最后一批产品之一。”

下面是视频。