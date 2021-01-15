IDC 预测 2021 年苹果 AR 眼镜将引发行业爆发，轻薄 VR 头显将成主流

IT之家1月15日消息 市场研究机构 IDC 发布了 2021 年 AR/VR 市场 10 大预测。该机构表示，2020 年 AR/VR 产业在终端、软件、应用各方面实现了诸多突破。疫情背景下 “宅经济”的出现，也使得 AR/VR 产业在 B 端和 C 端同时拥有了更现实和更迫切的入口。

▲ IDC 对中国 AR/VR 市场的预测

IT之家了解到，苹果的 AR 眼镜、头戴显示器设备已经申请了众多专利。IDC 表示，苹果公司在 2021 年或 2022 年推出 AR 眼镜的计划已提上日程。2020 年 10 月，苹果 iPhone 12 pro 搭载 LiDAR 激光传感器，Apple pencil 将配备多个摄像头以搭配智能眼镜或者 HMD，新品接连出现 AR 相关元素。巨头入局预计将带动更多资本涌入，推动 AR 产品迭代。

IDC 还表示，2019 年开始，厂商接连推出超轻薄 VR 头显，在短期内的上市新品计划中，轻薄 VR 头显已经成为市场的吸睛亮点。轻薄类头戴产品更易被普通消费者所接受，2021 年有望成为重要的头显产品形态。

此外，IDC 表示中国市场的 AR/VR 支出规模 2020 年估计达到 66 亿美元，占比超过全球市场份额的 54.7%，是支出规模第一的国家，2021 年将延续这一趋势。IDC 预计，2021 年，中国的 AR/VR 支出规模将占到全球 56%。