《王者荣耀》2020 年 12 月吸金 2.58 亿美元，位列全球手游畅销榜榜首

1 月 15 日上午消息，Sensor Tower 商店情报数据显示，2020 年 12 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.58 亿美元，较 2019 年 12 月增长 58%，位列全球手游畅销榜榜首。来自中国 App Store 的收入占 96%，台湾版本贡献了 1.4%，泰国版本贡献了 1.2%。

全球热门移动游戏收入 Top10 完整榜单请见图表。（说明：数据不包括中国及其他地区第三方安卓市场。）

腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》12 月预估收入超过 1.77 亿美元，较去年同期增长 7.5%，位列榜单第二名。其中，56% 的收入来自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在美国市场的收入占 9.6%。

榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》，Niantic《精灵宝可梦 GO》(Pokémon GO)，以及《Roblox》。

上个月，米哈游《原神》在全球移动端的预估收入超过 1.63 亿美元，截至 2020 年底，该游戏移动端总收入达到 5.6 亿美元。12 月日本玩家在该游戏的消费首次超越中国 iOS 玩家，达到 4960 万美元，占《原神》移动端收入的 30.3%。

12 月也是《Roblox》上市至今收入最高的月份，其移动端收入超过 1.38 亿美元，较 2019 年同期增长 75%。圣诞节当天，该游戏移动端单日收入超过 1300 万美元。与此同时，《Pokémon GO》吸金超过 1.59 亿美元，是 2020 年收入第二高的月份。