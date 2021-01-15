英雄体育 VSPN 收购香蕉游戏传媒，王思聪出任副主席

IT之家 1 月 15 日消息 今日乐竞文化传媒（上海）有限公司官方微博 @英雄体育 VSPN 公告，英雄体育 VSPN 宣布收购香蕉游戏传媒。原香蕉游戏传媒创始人王思聪将出任英雄体育 VSPN 战略委员会副主席。完成收购后，香蕉游戏传媒将作为英雄体育 VSPN 旗下独立品牌，继续保持独立运营。

据悉，上海香蕉计划文化发展有限公司成立于 2015 年 6 月，注册资本 1 亿人民币，王思聪为该公司最大股东。上海香蕉计划文化发展有限公司营业范围包括电子竞技行业 (赛事项目、线上平台运营、传媒等)和娱乐营销行业 (艺人、明星代言、广告及移动互联网营销等)，同时也涉足体育、影视、音乐行业。

IT之家了解到，企查查 App 显示，1 月 14 日，上海香蕉计划电子游戏有限公司发生工商变更，王思聪退出公司股东及监事，退出前持股 9.5%，新增股东英雄体育管理有限公司，持股 63.5%。同时，公司经营范围新增体育赛事策划、体育竞赛组织、体育中介代理服务、体育经纪人服务、票务代理服务等。

公告原文：

2021 年 1 月 15 日，英雄体育 VSPN 宣布收购香蕉游戏传媒。原香蕉游戏传媒创始人王思聪将出任英雄体育 VSPN 战略委员会副主席。完成收购后，香蕉游戏传媒将作为英雄体育 VSPN 旗下独立品牌，继续保持独立运营。

自 2016 年成立以来，英雄体育 VSPN 以电竞赛事和泛娱乐内容制作运营为核心，提供电竞商业化、电竞电视、电竞综合体运营、电竞潮流文化 IP 运营等综合服务。此次收购香蕉游戏传媒，是英雄体育 VSPN 进一步丰富和加强全球竞争力的重要战略。在促进中国电竞行业生态健康发展的同时，加强海外电竞业务版图，致力为全球电竞爱好者提供高标准电竞赛事体验和产品，助力全球电竞可持续生态构建和发展。