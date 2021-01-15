消息称国产特斯拉 Model Y 开始交付流程，下周一可提车

IT之家 1 月 15 日消息 据金十数据报道，部分 Model Y 订购者反馈，国产特斯拉 Model Y 已经开始交付流程，下周一开始可以提车，目前交付订单多集中在 2020 年早期的 Model Y 订购者。

1 月 13 日，特斯拉对外事务副总裁陶琳在微博表示，Model Y（一月份）本月就会开始陆续交付。

1 月 1 日，特斯拉宣布，国产中型 SUV Model Y 以及全新 Model 3 正式发售，“SEXY”组合全线产品首次国内亮相。Model Y Performance 高性能版与双电机全轮驱动版两个版本，售价 339900 元起。全新 Model 3 标准续航升级版起售价保持 249900 元起不变，特斯拉还推出了 Model 3 Performance 高性能版，售价 339900 元起。

特斯拉中国官网显示，中国产长续航版 Model Y 预计于今年二季度交付，Performance 高性能版预计于三季度开始交付。

IT之家了解到，2019 年 1 月，特斯拉超级工厂在上海动工；2020 年 1 月，中国制造 Model 3 正式交付，并于同年出口欧洲；2021 年 1 月，特斯拉带来由中国本土生产的 Model Y。