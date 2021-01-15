1498 元起，vivo Y31s 今日开售：首发骁龙 480 芯片

IT之家1月15日消息 vivo 本周推出了一款新机 vivo Y31s，首发高通新一代 4 系 5G 芯片骁龙 480，4+128GB售价为1498元，6+128GB 版本售价为 1598 元，目前已于官方商城、京东商城、天猫商城等开启抢购。

该机配备 6.58 英寸 FHD + 分辨率 90Hz 刷新率的 LCD 水滴屏，采用侧边指纹识别方案，配备 LPDDR4X 运存和 UFS2.1 闪存，前置镜头仅有 800 万像素，后置 13MP+ 2MP 景深双摄，内置 5000mAh 电池，支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.1 等，保留 3.5mm 耳机接孔，提供莫奈彩、钛空灰、宝石红三款配色。

IT之家曾报道，高通本月早些时候刚刚推出了骁龙 480 5G 移动平台，是首款支持 5G 的骁龙 4 系移动平台，采用骁龙 X51 5G 调制解调器及射频系统，采用 8 纳米制程工艺，搭载拥有 2.0GHz 主频的高通 Kryo 460 CPU、高通 Adreno 619 GPU 和高通 Hexagon 686 处理器。

与骁龙 460 相比，骁龙 480 的 CPU 和 GPU 性能提升高达 100%，AI 性能提升高达 70%。骁龙 480 还是首个支持高通 Quick Charge 4 + 技术的骁龙 4 系平台。