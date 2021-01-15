VAIO E15 发布：AMD R5 3500U/R7 3700U 可选，约 6000 元

IT之家1月15日消息 VAIO E15 和 SE14 笔记本电脑现已在印度正式发布，这标志着 VAIO 将在印度卷土重来。这两款机型售价分别为 66990 和 84690 印度卢比，约合人民币 5933 元和 7501 元。

IT之家了解到，这两款笔记本电脑均配备了 1080P 的 IPS 显示屏，支持杜比音频和智能扩音。VAIO E15 有墨黑色和锡银色两种颜色可供选择，而 VAIO SE14 有深灰色和 Cooper 红色可选。

VAIO E15

该笔记本电脑采用了 15.6 英寸全高清 IPS 显示屏和窄边框设计，搭载 AMD Ryzen 5 或 AMD Ryzen 7 移动处理器以及 Radeon Vega 8 或 Radeon RX Vega 10 显卡，还配备了 8GB DDR4 内存和 512GB SSD。

其他方面，VAIO E15 提供两个 USB 3.0 接口、Micro-HDMI 和一个 PD3.0 充电支持的 USB Type-C 接口。该笔电还配备了背光键盘和双扬声器，尺寸为 358.7x239.2x19.9mm，重 1.77 公斤。

VAIO SE14

该机采用带防眩光涂层的 14 英寸全高清 IPS 显示器，支持键盘背光以及防泼溅。这款笔记本电脑搭载英特尔酷睿 i5 处理器、8GB DDR4 内存和 512GB SSD。它拥有四扬声器设计，其中包括两个顶部扬声器和两个底部扬声器，尺寸为 324.4x229.6x19.55mm，重 1.35 公斤。

此外，VAIO SE14 带有 Ergo Lift 铰链，可提供更舒适的角度，提供两个 USB Type-C 接口、一个 USB 3.0 接口以及一个 HDMI 接口，续航时间长达 13 个小时，支持快速充电（一小时内充至 70%）。，支持指纹识别以及 Windows Hello。