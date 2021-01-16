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英特尔 H570、B560 主板芯片组将支持内存超频

2021/1/16 7:03:38 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月16日消息 尽管备受期待的英特尔第 11 代 Rocket Lake-S 桌面处理器尚未发布，但 500 系芯片组却带来令人惊喜的新功能。这一代芯片组将内存超频功能带到了非 Z 字头芯片，H570、B560 将支持内存超频

根据官方信息，Z590 主板支持 CPU、内存超频，而 H570、B560 这两款中端芯片组支持内存超频。此外，H510 主板仅支持单通道内存。

推特爆料者 @momomo_us 展示了一张图片，显示了英特尔 11 代平台的一些详细信息。

根据描述，11 代 i9/i7/i5 处理器将原生支持 DDR4 3200MHz，i3、奔腾、赛扬处理器由于没有采用最新的架构，内存最高频率限制为 2666MHz。除此之外，英特尔 500 系芯片组搭载 11 代 CPU，内存的最大超频频率 5000MHz；10 代 CPU 内存超频频率最高 4800MHz。

IT之家了解到，此前英特尔 H470、B460 芯片组内存频率限制为 DDR4-2933。内存超频限制的解除，意味着预算有限的用户可以购买 11 代 i9/i7/i5 CPU，搭配 H570/B560 主板尝试内存超频，从而获得更好的性能。此外，新处理器将支持 XMP 2.0 功能，同样便于用户进行内存超频。

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关键词：英特尔主板内存超频

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