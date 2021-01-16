没熬过一年：三星 Galaxy S21 新皇登基，S20 系列已停产

IT之家 1 月 16 日消息 尽管三星 Galaxy S20、S20 Plus 和 Ultra 推出还未满一年，但由于三星 Galaxy S21 系列的发布，三星 Galaxy S20、S20 Plus 和 Ultra 已经在部分地区停产。

三星 Galaxy S20 系列在美国和英国的零售商处都已经缺货，很多还在销售的零售商都因为库存不足而停售。在这两个地区，三星网站都显示缺货，Verizon、百思买也是如此，而英国的一家热门零售商 Mobiles.co.uk 则直接给出了 “三星 Galaxy S20 系列现已停产”的信息。

虽然手机停产是手机界的常见做法，但很少有像这么快停产的情况。老款设备往往在上市两年左右就会被停产，热门手机的时间甚至更长，但 S20 甚至没能熬过一年的时间。

为什么三星 Galaxy S20 会被停产？这很可能是由于该系列不怎么受欢迎的原因，一开始销量就不太好，并且销量一直也没有回升。现在，随着三星 Galaxy S21 系列以比 S20 更低的价格上市，这家韩国手机巨头可能正在寻找一个新的开始。

IT之家了解到，当被问及停产三星 Galaxy S20 系列时，三星回应称 “三星将继续销售三星 Galaxy S20 FE。Galaxy S20 全线产品的供货情况将因地区而异。”实际上，三星的说法暗示 Galaxy S20 系列确实已经停产。