消息称三星将发布 Galaxy S20 粉丝版：取代 Galaxy Lite 系列，或配骁龙 865

IT之家 6 月 12 日消息 三星在去年年底推出了 Galaxy S10 Lite，这是一款 “缩水版”的旗舰机。三星一般不会发布这种机型，不过三星当时表示，这款手机可以让更多的用户以较低的价格体验其旗舰机所提供的一些功能。

自然，不少用户想知道三星是否会针对 Galaxy S20 机型发布类似的版本。现据外媒 Sammobile 确认，是的，Galaxy S20 的新版本即将推出，将接替 Galaxy S Lite 系列。

消息人士称，新的 Galaxy S20 变体正在开发中，型号为 SM-G780（全球）和 SM-G781（美国）。

这款手机内部被称为 Galaxy S20 粉丝版，将有三个版本。SM-G780 将在全球范围内发售，有 5G 和 4G 两种版本，SM-G781 将只提供 5G 版本。

这款手机的详细规格尚不清楚，但外媒称，该机将拥有至少 128GB 的内部存储空间，将运行 Android 10 系统，采用 One UI 2.5。

三星的粉丝们肯定会希望这款新的 Galaxy S20 变种机在处理器方面能够借鉴 Galaxy S10 Lite 的做法。IT之家了解到，三星在全球范围内出货的 Galaxy S10 Lite 搭载的是骁龙 855，跟部分市场的 Galaxy S10 系列相同。因此，可以预期 Galaxy S20 粉丝版处理器不会缩水，将采用骁龙 865。

外媒还称，目前有理由相信，三星可能不会将这款新设备称为 Galaxy S20 Lite，可能会作为 Galaxy S20 粉丝版推出。