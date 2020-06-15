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防弹少年团版三星 S20+ 5G/Buds + 今日发布：紫色配色，7 月 9 日开卖

2020/6/15 13:05:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 15 日消息  三星电子与韩国偶像团体防弹少年团（BTS）联合发布了全新三星 Galaxy S20+ 5G BTS 限量特别版以及三星 Galaxy Buds+ BTS 限量特别版，两款产品将于 7 月 9 日上市

三星 Galaxy S20+ 5G BTS 限量特别版在延续了机身原有的设计风格基础上，采用了 BTS 应援色紫色的玻璃背板，搭配金属边框。与三星 Galaxy Buds+ BTS 限量特别版一样，粉丝们能够在手机机身、耳机以及充电盒上发现 BTS 专属 LOGO 与紫色心形标志。

此外，在三星 Galaxy S20+ 5G BTS 限量特别版中，还预装了独特的 BTS 主题以及 BTS 粉丝专用的 Weverse 社交平台。不仅如此，在 Galaxy S20+ 5G BTS 限量特别版的包装中，还附赠了能够让粉丝个性化定制自己手机的 BTS 专属装饰贴纸，以及 BTS 团员照片卡等其他周边福利。

IT之家了解到，如果在三星的在线商店预购手机，购买 Buds 将获得 5 折优惠，另外还将获得 BTS 的限量版海报，同时预购手机和 Buds 会获得两张海报。如果预购 Buds，将获得一个免费的 BTS 无线充电器。

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关键词：三星Galaxy S20

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