与苹果做生意嘴巴得严：否则罚款 5000 万美元

1 月 15 日晚间消息，据报道，苹果公司计划在 2024 年量产一款电动汽车的消息引发了人们的极大关注，但其潜在制造合作伙伴现代汽车的 “改弦易调”，更是让人们领略到了苹果的保密原则。

去年 12 月有报道称，苹果正在推进自动驾驶汽车技术，目标是最早在 2024 年生产一款可能包括自家突破性电池技术的乘用车。

上周，现代汽车在一份简短的声明中证实，正与苹果就制造汽车问题进行初步谈判。但很快，现代汽车就改弦易调：重新发布了一份声明，删除了之前所有提到苹果的内容。

分析人士称，几乎可以肯定的是，现代汽车修改声明主要有两点原因：一是苹果所坚持的保密原则，二是潜在合作伙伴（现代汽车）的谨言慎行。与苹果打交道的公司，必须要遵守严格的保密协议，即使它们是上市公司，因为苹果是一个 “大客户”。

虽然保密协议在高科技领域很常见，但与苹果合作的人士表示，苹果比竞争对手更认真地对待机密信息。知情人士透露，苹果告诉合作伙伴，他们不能在公开场合或媒体上提及苹果。一位曾与苹果合作的人士称，苹果的保密要求有很多困难需要克服。

GT Advanced Technologies 是苹果 iPhone 的蓝宝石玻璃供应商。作为该公司破产程序的一部分，其与苹果签署的一份合同得以曝光。这份合同显示，苹果威胁供应商，要为每一次泄漏事件承担 5000 万美元的罚款。

当然，一些公司可以就其与苹果的业务进行有限的讨论，尤其是苹果公开谈论过这种关系，并获得批准的话。其中一个例子是康宁公司（Corning），即 iPhone 的玻璃供应商。自 2017 年以来，苹果已经向康宁支付了至少 4.5 亿美元的创新基金，并在自己的新闻稿中强调，康宁是其支持的美国制造公司之一。

即便如此，康宁 CEO 今年早些时候曾表示，苹果在 iPhone 12 发布直播中提到了康宁新推出的更坚固的玻璃，但在此之前他也不敢轻易谈及与苹果的此次合作。

今年 10 月，康宁 CEO 温德尔 · 威克斯（Wendell Weeks）在一次财报电话会议上表示：“我必须告诉你们，不能太明目张胆地提及苹果的名字。我认为我没做过那样的事。在公司内部，我们还为‘苹果’起了一个代号。在公司内部，我们甚至从未说过‘苹果’这两个字。因此，你们会发现，如果我大声念出‘他们’（苹果）的名字，我的脸色就会变红，甚至感到一丝焦虑。”

苹果为何热衷于保密？

2011 年，苹果曾在其园区礼品店出售过一件衬衫，上面写着 “我参观了苹果园区。只能说这么多了。”

苹果的保密原则可以归功于其创始人史蒂夫 · 乔布斯（Steve Jobs），是他坚持这样做。

如今，苹果仍然依赖于 “乔布斯式”产品发布过程中的 “惊喜”，这仍被视为苹果的一种重要营销策略。苹果认为，有关未发布产品的细节是 “其最大的资产之一”。根据苹果的商业行为准则，员工在向供应商或供应商披露苹果的商业信息时，应该 “非常有选择性”，而且只有在达成保密协议后才能这样做。此外，供应商还要遵守苹果的保密原则。

根据该准则，当公司需要与供应商、厂商或其他第三方共享机密信息时，永远不要自愿提供超出范围的内容。在苹果公司以外分享的任何机密信息，都应受保密协议的保护。

双刃剑

即便有这些严格的限制，许多供应商还是抓住了向苹果销售产品的机会。

去年 3 月，音频芯片制造商 Cirrus Logic 在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中称，其 2020 财年 81% 的销售额来自苹果。

尽管如此，Cirrus Logic 的高管却很少提到苹果的名字。多年来，他们完全避免使用苹果的名字。在 2017 年的一份投资者演示文稿中，包括一张幻灯片，上面列满了客户的 Logo，但唯独不见苹果的 Logo。相反，Cirrus Logic 的这张幻灯片上有一张棕色盒子的图片，上面写着 “头号客户”（即苹果）。而在最近的投资者幻灯片中，Cirrus Logic 只是笼统地说，该公司是前七大智能手机制造商的供应商。

去年 11 月，Cirrus Logic 总裁约翰 · 福赛斯（John Forsyth）在与分析师的电话会议上表示：“在我们开始会议问答之前，我还想指出，虽然与我们最大客户（即苹果）有关的问题比较吸引人，但根据我们的政策，我们不会讨论相关问题。”

其实，在每次电话会议之前，Cirrus Logic 几乎都会事先作出这样的声明。对于本文所述内容，Cirrus Logic 的一位发言人也给出了同样的声明。

对于其他一些上市公司，在不得不讨论与苹果相关的业务时，他们也都会使用委婉的说法。去年 6 月，博通（Broadcom）CEO 陈福阳（Hock Tan）在讨论其无线业务营收目标时暗示，iPhone 12 的发布时间将晚于往常。但是，他没有提到苹果，他说的是 “我们北美的手机大客户”。之前，因为与苹果的一笔交易的规模足够大，需要向 SEC 提交申请时，博通也很少提及细节内容。

2014 年，一项破产程序让人们得以窥探苹果是如何要求供应商保密的。2013 年，GT Advanced Technologies 与苹果达成了一项协议，提供未经加工的蓝宝石球，以制造防刮擦的 iPhone 屏幕。后来，因无法在其位于亚利桑那州的苹果工厂生产蓝宝石，GT Advanced Technologies 宣布破产，使苹果成为主要债权人。

在破产程序中，GT Advanced Technologies 提交了一份标有 “机密”的合同，称 GT Advanced Technologies 必须要为每一次泄漏事件承担 5000 万美元的罚款。合同提到了 GT Advanced Technologies 与苹果签署的三份独立的保密合同。GT 表示，其保密协议的条款必须保密。

另一份合同称，任何涉及苹果的宣传都需要书面批准。

在 “泄密罚款 5000 万美元”的消息被披露后不久，苹果与 GT Advanced Technologies 达成和解。和解协议的一个条件是，GT Advanced Technologies 要对 “其与苹果关系的描述”保密。

对于本文所报道的内容，苹果拒绝发表评论。