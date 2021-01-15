苹果 iPhone 13 爆料汇总：包括价格、设计和规格方面的最新传闻

（原标题：苹果iPhone 13最新传闻汇总：可能改名或降价 或于9月中旬发布）

据报道，iPhone 12 正式开售还没几个月时间，人们就已经开始关注 iPhone 13 了。知名分析师郭明錤预计，今年的 iPhone 13 将有三个变种：iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。

事实上，在去年苹果发布 iPhone 12 之前，有关 iPhone 13 的谣言就一直在流传。我们有理由相信，随着下一代 iPhone 发布日期的临近（今年 9 月），各种传闻只会越来越多。

以下梳理了截至目前，有关 iPhone 13 价格、设计和规格方面的最新传闻：

发布日期：iPhone 13 应该会在 9 月中旬到来

到目前为止，还没有官方或非官方的消息，说我们什么时候可以看到苹果的下一代 iPhone。但是，我们通常可以在一定程度上准确预测出 iPhone 的发布日期。当然，受疫情影响，2020 年是个意外。但今年，郭明錤预计苹果的供应链一切如常，这样的话，我们有望在 9 月份的某个活动上看到 iPhone 13 的发布。

让我们综合一下已知信息：

苹果喜欢在周二或周三举行发布会；

iPhone 的上市日期通常是发布会后的一周半；

一般来说，新一代 iPhone 会在周五上市，大约在 9 月的第三周。

根据 2021 年的日历，今年 iPhone 13 的发布日期有可能是 9 月 8 日，9 月 17 日。

名称：下一代 iPhone 可能不叫 “iPhone 13”而是“iPhone 12s”

目前最终正式的名称还不确定。考虑到某种 “迷信”因素，苹果很可能会跳过 “13”这个数字。

为此，“iPhone 12s”是一个非常有可能的候选名称，正如 2015 年的 iPhone 6S 和 2018 年的 iPhone XS。如果在设计上没有重大改革，那 2021 年的 iPhone 很可能被定位为 iPhone 12 的强化版。

或者，苹果可能会效仿三星的做法，以 “年份”为新手机命名，如 “iPhone 2021”，或者 “iPhone XXI”。再或者，苹果另辟蹊径，取一个意想不到的名字。

价格：iPhone 13 的价格可能与 iPhone 12 相同，甚至更低

iPhone 12 系列包括四款产品，价格各不相同。加上运营商和存储配置方面的差异，价格也是各异。

在发布时，标准 iPhone 12 运营商机型的价格为 799 美元，比 2019 年的 iPhone 11 增加了 100 美元，这在很大程度上是因为增加了 5G 支持。根据目前情况，预计 iPhone 13 不会有如此重大的技术升级，分析师认为 2021 年的价格结构也会类似。

▲图：iPhone 12 价格表

有猜测称，苹果可能会考虑降低其下一代手机产品的价格。在经济低迷之际，几家竞争对手在 2020 年都推出了价格更实惠的机型，如三星的 Galaxy S20 FE 和谷歌的 Pixel 5。这两款机型的价格都与 iPhone 12 Mini 相同，但比 iPhone 12 低约 100 美元。

苹果有可能根据 iPhone 12 的销量，来确定 iPhone 13 的价格。当前，iPhone 12 销售势头良好：去 10 月份，iPhone 12 和 12 Pro 分别位居全球最畅销 5G 手机的第一名和第二名。

设计：iPhone 13 可能看起来很眼熟

目前还没有 iPhone 13 渲染图或模糊视频的出现，但我们预计，2021 年 iPhone 的设计不会有任何大的变化，因为 2020 年 iPhone 已经经历了相当大的重新设计。在尺寸方面，预计苹果也不会做出任何改变。

传闻中的 iPhone 13 的屏幕尺寸：

iPhone 13 Mini：5.4 英寸

iPhone 13：6.1 英寸

iPhone 13 Pro：6.1 英寸

iPhone 13 Pro Max：6.7 英寸

两个潜在的设计元素，已经引起了一些热议：更窄的刘海或完全没有刘海的屏幕，以及 “闪电端口”（Lightning Port）被淘汰。事实上，这两个元素用户已经期待了几年（几代 iPhone）。

相机：新的拍照技巧和技术将出现在 iPhone 13 上

2020 年，iPhone 进行了一些相当受欢迎的摄像头升级，特别是 Pro Max 机型，为 iOS 用户引入了激光雷达和 ProRaw。在拍照方面，iPhone 12 甚至抢走了 Google Pixel 的风头。

根据预计，iPhone 13 将拥有更好的变焦能力。对于去年的 iPhone 12，其中一个薄弱环节就是变焦技术。iPhone 12 Pro Max 只有 2.5 倍的光学变焦，相比之下，三星的 Galaxy S20 Ultra 提供了 100 倍的变焦（光学和数字的混合）。

有报道称，iPhone 13 可能会包括潜望式摄像头，这项技术将允许更大的变焦范围，而不需要更大的摄像头凸起。此外，有报道称，iPhone13 的所有四款机型都可能包括激光雷达技术。激光雷达于 2020 年引入 iPhone，但仅限于 Pro 和 Pro Max 机型。

另外，还有报道称，iPhone 13 Pro 和 Pro Max 机型将支持 120 Hz 的刷新率。相比之下，iPhone 11 和 iPhone 12 仅支持 60Hz 的刷新率。屏幕刷新率高，可以提供更流畅、更快的滚动体验。

最后，iPhone 13 可能重新支持 Touch ID 技术。早在 2019 年就有报道称，备受喜爱的 Touch ID 可能会在 2020 年回归，但这并没有发生。如今，人们仍期待它在 2021 年卷土重来。