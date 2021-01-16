AMD 新一代桌面 APU R7 5700G 测试：单核性能大幅提升，不支持 PCIe 4.0

IT之家 1 月 16 日消息 在今年的 CES 上，AMD 的桌面端处理器新品只有 R7 5800 和 R9 5900，而且还是仅面向 OEM，带核显的 R7 5700G 系列发布时间未知。

今天，Chiphell 论坛的一名 ID 为 solder 的用户发布了 R7 5700G 工程版的测试数据。

如上图所示，该用户将这款处理器超频到 4.75GHz，跑分相比上代 Zen 2 架构的 R7 3700X 有很大提升，尤其是单线程性能。R7 5700G 单线程跑分 651.8 分，R7 3700X 则是 511 分，提升了 30% 以上。

▲R7 5700G 不支持 PCIe 4.0

IT之家了解到，之前的 Geekbench 信息显示，R7 5700G 为 8 核 16 线程，16MB 三级缓存，主频达到 3.8GHz，加速频率为 4.6GHz。R7 5700G 的核显卡仍为 Vega 架构，考虑到上代的 R7 4700G 的核显频率达到 2.1GHz，R7 5700G 的核显频率可能会更高。

一些淘宝卖家已经上架了 AMD R7 5700G ES 版，尚不清楚这款处理器是否仅面向 OEM。